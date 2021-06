Latino pop pjevač Ricky Martin (49) dugo je skrivao svoju seksualnu orijentaciju, te je bio miljenik žena. Od 2017. je u braku s Jwanom Yosefom (37), umjetnikom sirijsko-švedskih korijena, s kojim odgaja svoje četvero djece koje mu je rodila surogat majka.

U velikom intervjuu za časopis 'People' Ricky je otkrio da iza sebe ima povijest borbe s anksioznošću, koja je bila dio njegove svakodnevice dok s 2010. nije javno deklarirao kao homoseksualac. Kaže da je tada bio prilično izgubljen, te je javno izlazio s ženama a u tajnosti s muškarcima.

- Pitao sam se jesam li gay, biseksualan ili samo zbunjen? Seksualnost je jako komplicirana stvar. Nije sve crno ili bijelo, puno je tu boja između. Kad sam izlazio s ženama, bio sam zaljubljen u njih. Kemija se ne može odglumiti - rekao je Martin, koji je u to doba izlazio s jako puno žena. S Tv voditeljicom Rebeccom de Alba bio je u vezi od 1995. do 2002.

Unatoč tome, u javnosti se mnogo nagađalo o njegovoj stvarnoj seksualnoj orijentaciji. Svi su se pitali istu stvar, a samo se voditeljica Barbara Waters 2000. na nacionalnoj televiziji usudila postaviti Rickyju ključno pitanje.

- Jedino ti možeš zaustaviti tračeve. Možeš reći 'Da, gay sam' ili 'Ne, nisam gay' - rekla mu je. Ricky je bio vidno šokiran, te je odgovorio kako mu 'nije do toga'. Kaže da ga taj trenutak i dalje proganja.

- Kada me to upitala, osjećao sam se uznemireno jer nisam još bio spreman to podijeliti sa svijetom. Bilo me jako strah. Mnogo ljudi me pita što bih učinio drugačije. Pa, možda bih se razotkrio na tom intervjuu, jer kad sam to napokon napravio, osjećaj je bio odličan. Kada je u pitanju moja seksualnost i ono što u stvari jesam, želim o tome pričati. Jer ako to skrivate, to je pitanje žitova ili smrti - tvrdi Martin.