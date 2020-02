Ricky Martin upoznao je muža preko Twittera, sad imaju djecu

Društvene mreže danas su postale mjesto na kojem je lako pronaći srodnu dušu. Poprilično velik broj slavnih parova se zaljubio upravo na taj način.

Sophie je za Harper's Bazar otkrila kako je sadašnjeg supruga upoznala tako što joj je poslao poruku na Instagramu. Pratili su se cijelo vrijeme, a poruku joj je poslao 'iz vedra neba.

Nick je Priyanki poslao poruku na Twitteru, jer je od nekoliko prijatelja čuo kako bi se trebali uopoznati. Par se vjenčao 2018.

Pjevač Ricky Martin jednom je prilikom rekao kako je svog sadađnjeg supruga Jwana Yosefa upoznao preko Instagrama.Dopisivali su se šest mjeseci, nakon čega je Martin odletio u London kako bi upoznao Yosefa. Zaručili su se 2016., vjenčali se godinu dana kasnije te danas imaju dvoje djece.

Calvin i Rita Ora počeli su se dopisivati preko Twittera. U vezi su bili od svibnja 2013. do početka 2014. Harris je jednom prilikom otkrio da je prekinuo s Orom također putem Twittera.

