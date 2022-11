Rihanna ima još jednu novu pjesmu! Poslušajte hit singl iz Marvelovog filma Black Panther

Foto: Gary Mitchell/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Pjesma 'Lift Me Up', prva koju je Rihanna objavila nakon šest godina pauze, soundtrack je dugoiščekivanog nastavka Marvelovog filma 'Black Panter: Wakanda Forever'. No, nije jedina

Nakon što je prije nekoliko tjedana objavila prvu novu pjesmu u posljednjih šest godina, Rihanna (34) je 11. studenog u ponoć objavila još jedan hit singl, 'Born Again'. Pjesma 'Lift Me Up', prva koju je Rihanna objavila nakon šest godina pauze, soundtrack je dugoiščekivanog nastavka Marvelovog filma 'Black Panter: Wakanda Forever'. I pjesma 'Born Again' također je snimljena za spomenuti film. Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva Inače, singl 'Lift Me Up' se ubrzo nakon objave popeo na vrh glazbenih top ljestvica u svijetu. Proglašen je i 'pjesmom tjedna', a služio je kao posveta pokojnom glumcu Chadwicku Bosemanu, koji je preuzeo ulogu glavnog glumca u originalnoj 'Black Panther'. Film 'Black Panther' ovog tjedna premijerno je prikazan u CineStaru u Areni Zagreb. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Podsjetimo, Rihanna se krajem listopada pojavila na crvenom tepihu, samo pet mjeseci nakon porođaja. U društvu dečka ASAP Rockyja (34) stigla je na premijeru filma 'Black Panther: Wakanda Forever' u Los Angelesu. Pjevačica je tada nosila zanimljivu haljinu dizajnera Ricka Owensa, uz koju je nosila duge rukavice. Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell