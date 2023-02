Rihanna je trudna! Zablistala na SuperBowlu nakon 5 godina pauze i otkrila lijepe vijesti

Nakon 5 godina pauze na veliku pozornicu vratila se Rihanna (34), koja je oduševila obožavatelje nastupom na ovogodišnjem Super Bowlu, najgledanijem sportskom događaju u SAD-u.

Nastup je započela na lebdećoj platformi, a za prigodu je odjenula crveni kombinezon, crvenu jaknu i crvene patike. Kosu je imala pokupljenu u visoki rep, ukrašen s dvije duge pletenice.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Dočekana je gromoglasnim aplauzom, koji nije prestao ni tijekom prve pjesme na nastupu, 'B*tch Better Have My Money'. Uz nju su se na pozornici pojavili brojni plesači odjeveni u bijele trenirke i bijele jakne.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Nakon platforme, pjevačica se spustila na travnjak, gdje su se ove godine za naslov najbolje NFL momčadi borili Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Uz svoje plesače, od kojih su neki ostali na lebdećim platformama, Rihanna je izvela i koreografiju uz svoje stare i nove hitove.

Foto: CAITLIN O'HARA/REUTERS

Nastup je trajao oko 15 minuta, a tijekom njega je zapjevala neke od svojih najvećih hitova, kao što su 'Where Have You Been', 'Only Girl', 'We Found Love', 'Rude Boy', 'Umbrella' i brojni drugi. Nastup je, uz vatromet, završila s pjesmom 'Diamonds'.

Njezin pripijeni kombinezon je posjetiteljima i gledateljima iza malih ekrana otkrio i veliko iznenađenje. Pjevačica s reperom ASAP Rockyjem (34) čeka drugo dijete. Njezin trbuščić mogao se primijetiti u uskoj modnoj kombinaciji, a sretne vijesti potvrdili su njezini predstavnici za The Hollywood Reporter.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

