Rihanna oduševila obožavatelje haljinom koja ističe svaku oblinu: 'Wow, ti si remek djelo'

Pjevačica s Barbadosa, Rihanna (34), vratila se glazbi i to sa stilom, seksepilnija nego ikad. Nakon višegodišnje pauze oduševila je svoje obožavatelje i počastila ih najnovijim 'vrućim' videom za njezin brend odjeće 'Savage X Fenty'.

U zavodljivom videu Rihanna pozira u kožnatoj, crnoj haljini u stilu korzeta koja se veže od leđa do stražnjice i laskavo ističe njene obline.

Cijena ove haljine u stilu korzeta na stranici njezina brenda iznosi oko 863 kune, a pjevačica je u opisu videa jednostavno napisala 'savagex.com'.

Rihanna je u videu ovu kratku haljinu iskombinirala s dugačkim crnim, kožnim rukavicama bez prstiju te zlatnom ogrlicom i crnim čizmama iznad koljena.

Pred kraj videa u jednom trenutku nosi sunčane naočale i veliku, široku crnu jaknu.

- Wow, divlja, seksi djevojka; Ovo je remek-djelo, ti si remek-djelo; Predivna od glave do pete; Netko će morati doći i dići me s poda - samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja slavne pjevačice.

Podsjetimo, Rihanna je prije mjesec dana objavila pjesmu 'Lift Me Up' i to nakon šest godina pauze. Pjesma je dio soundtracka dugoiščekivanog nastavka Marvelovog filma 'Black Panter: Wakanda Forever'. Snimila je i pjesmu 'Born Again' također za spomenuti film.

Inače, singl 'Lift Me Up' se ubrzo nakon objave popeo na vrh glazbenih top ljestvica u svijetu. Proglašen je i 'pjesmom tjedna', a služio je kao posveta pokojnom glumcu Chadwicku Bosemanu, koji je preuzeo ulogu glavnog glumca u originalnoj 'Black Panther'.

