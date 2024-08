Rihanna pokazala nevjerojatnu figuru nakon manje od godinu dana od poroda: 'Tako si seksi!'

Mekana na dodir, surova do srži, poručila je pjevačica Rihanna (36) dok je pozirala za novu kampanju svog brenda Savage x Fenty. Bila bi to obična reklama da slavna Barbadošanka nije pokazala nevjerojatnu liniju manje od godinu dana nakon što je rodila drugo dijete, sina Riota Rosea.

Smeđe donje rublje, kožna jakna, grudnjak i gaćice s leopard uzrokom... Rihanna je izreklamirala različite komplete, koji su, kako kažu fanovi, savršeno istaknuli njezine obline koje nije imala na početku karijere.

Ipak, najviše su hvalili njezinu figuru.

'Oh Rihanna', 'Tako si seksi', 'Je li ovo stvarnost?', 'Kao da nije rodila', pisali su u četvrtak u komentarima fotografija na Instagram profilu brenda.

Osim Riota Rosea, pjevačica s reperom A$AP Rockyjem ima sina RZU Athelstona Mayersa. Ranije je progovorila o majčinstvu i tome kako joj je trudnoća promijenila tijelo.

- Celulit u trećem tromjesečju nije šala. Odjednom vidiš višak koji dolazi s mjesta za koja niste ni znali, a sve je u bedrima, jer bedra nose težinu djeteta i maternice - rekla je za Interview Magazine.

The Met Gala red carpet arrivals in New York | Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Otkrila je i koji bi estetski zahvat napravila.

- Želim da mi se grudi vrate tamo gdje su i bile prije, više prema ramenima. Ne želim implantate, želim samo podizanje grudi", rekla je i dodala:

Rihanna's Blonde Bombshell Moment: Unleashes Fierce New Look in Animal Print While Exiting Bestie Melissa Forde's Birthday Bash! | Foto: JAVI, HEDO

- Nisam dovoljno istraživala o tome da znam, ali čula sam da postoji mogućnost da nakon zahvata ostanu ožiljci. S time sam se pomirila, no drugim se zahvatima ne želim podvrgnuti. Primjerice ne želim ići na zatezanje trbuha jer ne želim imati 'novi pupak', niti ožiljke na trbuhu.