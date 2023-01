Rihanna prvi put nominirana za Oscara, a među konkurencijom je još jedna glazbena zvijezda

Ovogodišnja dodjela Oscara bit će posebno biti zanimljiva zbog kategorije za najbolju originalnu pjesmu.

Za zlatni kipić bore se dvije glazbene dive, Lady Gaga (36) s pjesmom 'Hold My Hand' iz filma 'Top Gun: Maverick' i Rihanna (34) s pjesmom 'Lift Me Up' iz filma 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Iako je sedmerostruka dobitnica Grammyja, Riri je ovo prva nominacija, dok je Lady Gaga već osvojila kipić u ovoj kategoriji 2019. za film 'A Star Is Born'. Mnogi su već sada prosudili kako bi mogla opet odnijeti Oscara u svoj dom.

Društvene mreže već tjednima su nagađale kako će u istoj kategoriji biti nominirana i Taylor Swift, no njezina nominacija za pjesmu 'Carolina' iz filma 'Where the Crawdads Sing' je ipak izostala.

