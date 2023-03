Rihanna se presvukla dva puta! U upečatljivom outfitu pokazala trbuščić i zapjevala 'Lift Me Up'

Pjevačica Rihanna (35) se presvukla nekoliko puta tijekom 95. dodjele Oscara koji je bio u Los Angelesu. Prvo je uhvaćena kako ulazi u Dolby Theatre u Los Angelesu u sivoj majici kratkih rukava Eagles, tenisicama Black Vans, zelenom šeširu, zelenoj torbi preko ramena, sunčanim naočalama i golemim zlatnim naušnicama.

Ubrzo nakon toga se presvukla u elegantnu crnu haljinu koja se spaja s kožnom suknjom s dugim šlepom i prozirnom mrežastom tkaninom. Haljina do poda također je imala kožne naramenice, mrežastu dolčevitu i mrežicu na rukavima.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Dodala je dva dijamantna prstena s velikim smeđim kamenjem i dijamantne i smaragdne naušnice.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Rihanna je promijenila još jedan outfit kako bi izvela svoju pjesmu 'Lift Me Up' iz filma 'Black Panther: Wakanda Forever'. Pjesma, koja je bila nominirana za najbolju originalnu pjesmu, donijela je pjevačici prvu nominaciju za Oscara. Ipak, na tome je ostalo jer Rihanna nije osvojila nagradu u kategoriji 'Najbolja originalna pjesma'. Nagradu je osvojila “Naatu Naatu”, a ostali nominirani bili su 'Hold My Hand' Lady Gage iz filma 'Top Gun: Maverick' , 'This Is a Life' iz filma 'Everything Everywhere All at Once' i 'Applause' iz 'Tell It like a Woman'.

Foto: CARLOS BARRIA

Sljedeća modna kombinacija koju je Riri obukla bila je crni grudnjak ukrašen zavjesom od kristala i prozirnim mrežastim naramenicama. Uskladila je s crnim hlačama ukrašenim zlatnim cvjetnim dizajnom. Na nogama je imala crne salonke, a od nakita je imala dijamantne ogrlice i narukvicu koju je nosila preko rukavica.

Foto: CARLOS BARRIA

Rihanna se popela na pozornicu i izvela pjesmu 'Lift Me Up' koju se moglo čuti u filmu 'Black Panther: Wakanda Forever'. Nakon nastupa publika je ustala i zapljeskala joj. Inače, Rihanni je ovo drugi veliki nastup u kratkom razmaku. Nedavno je nastupala na Super Bowlu, na kojem je otkrila da je trudna drugi put.

