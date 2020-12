Rijetko je viđena: Momčilova sestra plijeni pažnju izgledom

<p>Glumac <strong>Momčilo Otašević </strong>(30), poznat po ulozi u seriji 'Drugo ime ljubavi', rijetko kad pokazuje sestru <strong>Sanju</strong>, ali često u razgovorima naglašava koliko mu je obitelj važna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Momčilom Otaševićem</strong></p><p>Momčilova sestra živi u Milanu, gdje studira, a glumac je posjećuje kad god stigne. </p><p>Kada Momčilo ode u posjetu sestri u Milano, obožavaju šetati i razgovarati. </p><p>I on je bio u Rimu upisao arhitekturu, ali je ipak otišao na prijemni ispit na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju i nakon toga se ostvario u kazališnim i televizijskim ulogama. </p><p>Momčilo je krajem studenog dobio drugo dijete. Supruga <strong>Jelena Perčin</strong> (39) i on dobili su sina, a već imaju kćer <strong>Mašu </strong>(2). </p><p>- U ovoj godini dogodilo mi se sve lijepo pa mislim da je to s nekim razlogom. Toliko uživam da ne stignem ni razmišljati o tome kolika je sve to promjena. Ali definitivno sam bolja osoba otkako sam postao otac. Teško je opisati sve te osjećaje koji su me preplavili - rekao je Momčilo nakon rođenja kćeri Maše. Jelena iz prvog braka ima kćer Lotu. </p>