Mate Rimac (32) objavio je snimku iz 2010. godine na kojoj sudjeluje u uličnim utrkama u BMW koji je u jednom trenutku ostao bez motora, pa mu je tada 22-godišnji Mate ugradio električni motor.

Video je u dva sata pogledalo više od 200 ljudi.

- Sjećam se kad sam prvi put vidio ovo. Nakon toga me više ništa nije iznenadilo sa strujom. Po koji put je bio složena kockica tada? Sjećam se da si nešto pričao da si ga prvo slagao sa off the shelf komponentama - napisao je jedan pratitelj u komentaru

- Ovo je mislim tek 2. generacija bila. Ukupno ih je bilo 7 (kompletnih preslagivanja i unaprjeđivanja) - napisao je Rimac.

Mate je nedavno priznao kako zbog poslovnih obveza još nije sa suprugom Katarinom otišao na medeni mjesec.