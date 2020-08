Ristović o odmoru iz pakla: 'Bili smo pod prismotrom. Sumnjam sada na organizirani kriminal...'

Na ljetovanju u Kaštel Starom voditeljica je proživjela dramu. Nju i njezinu obitelj, tvrdi, izbacili su iz unajmljene vile. Za Dalmatinski portal ispričala je kako su bili pod prismotrom, a za nju je ovo zvjersko-razbojnički čin

<p>Voditeljica <strong>Nikolina Pišek Ristović</strong> (44) sa svojim suprugom <strong>Vidojem Ristovićem</strong> (42), djecom i prijateljima, na ljetovanju u Kaštel Starom proživljavala je pravu dramu. Tvrdi kako su izbačeni iz unajmljene vile. Kao vlasnica vile navodi se <strong>Ana Šabić</strong>, supruga slovenskog državljanina <strong>Roka Gale </strong>(49). Gale je navodno napao Vidoja, Nikolinina kći <strong>Hana</strong> pala je u nesvijest zbog stresa i završila na Hitnoj, a ostali su i bez stvari u vrijednosti između 275 i 300 tisuća eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimke vile iz koje su Ristovići potjerani </strong></p><p>- Kako smo čuli od našeg odvjetnika, koji se susreo sa svakakvim kriminalnim radnjama, rekao je da ovakvo zvjerstvo u povijesti hrvatskog turizma koja traje 20 i nešto godina, nije zabilježeno. Zaista, ovo je zvjersko-razbojnički čin. Ja bih voljela znati što se u međuvremenu dogodilo s Rokom Galom. Je li on priveden na saslušanje? Jesu li pregledane, pretresene privatne prostorije koje koristi Rok Gale i njegova supruga Ana Šabić, i je li što učinjeno po pitanju naše tužbe? Definitivno, nad nama je izvršen zločin - ispričala je Nikolina za <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/video-s-braca-nikolina-pisek--rekla-sam-policiji-da-sumnjam-na-organizirani-kriminal/72171" target="_blank">Dalmatinski portal</a>. </p><p>Govori kako su su konstantno bili snimani i pod prismotrom, a njihova prava kao turista bila su ozbiljno ugrožena. Čim je došla u vilu vidjela je kako je unutrašnjost prekrivena kamerama. Njezina djeca su, tvrdi, svjedočila verbalnom nasilju.</p><p>- Ovdje je bio niz prijetnji i šovinističko-nacionalističkih ispada, od strane vlasnika i njegove supruge, što prema meni, što prema mom suprugu - rekla je Ristović.</p><p>Voditeljica tvrdi kako im se nitko nije ispričao, a niti ne zna gdje su njezine vrijedne stvari i novac. </p><p>- Nitko nas iz agencije nije kontaktirao. Nadam se da će nam stvari biti vraćene. Mi smo apelirali na agenciju da kontaktiraju vlasnika, a on je rekao da nije u posjedu naših stvari. Mislim da je sad tu potez na pravosudnim organima, odnosno organima gonjenja - dodala je voditeljica. </p><p> </p><p>Nikolina je dala izjavu policiji, a u vezi snimaka iz vile za sada im nisu rekli ništa.</p><p>- Ja sam osam sati davala vrlo iscrpnu izjavu. Tu nema ništa sporno. Ja sam rekla da sumnjam na organizirani kriminal, na razbojstvo, pljačku koja je bila smišljena, na povredu osnovnih ljudskih prava, na povredu prava nas kao klijenata, turista, da nam nisu pružene usluge-servisi, dapače da smo izigrani na grozan način. Ja apeliram na njega da pošalje te snimke, budući da je rekao da je njegova supruga pretučena. Ako je snimao i ako ima sve snimke i ako nas je gledao, kao što je rekao, neka to pokaže. Voljela bih vidjeti i to naše demoliranje kuće, neprimjereno ponašanje, odnosno tog strašnog ježa koji je demolirao kuću, koji nije izlazio iz kaveza koji je bio lociran u podrumu - ispričala je voditeljica.</p><p>Za negativna iskustva o vili prethodno nije čula, jer je to jako novi objekt. Nada se kako nitko neće imati slično iskustvo te kako će trauma u očima njezine djece brzo izblijediti. </p><p>- Ja i suprug se jako trudimo da im nadoknadio na neki način za sve to što su proživjeli. Nadam se za dobrobit svih građana da takvog kriminala u Hrvatskoj više neće biti - zaključila je Ristović.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>