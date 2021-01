Pop zvijezda Rita Ora (30) krajem 2020. ‘zaradila’ je kaznu od 10.000 funti (oko 85.000 kuna) nakon što je tijekom britanskog lockdowna organizirala zabavu povodom svog rođendana. Pozvala je tada tridesetak prijatelja, no tulum je završio policijskom intervencijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ipak, nije to bio jedini izvanredni trošak koji je Ora imala. Kako bi uopće nagovorila šefa sale restorana da prekrše pandemijske mjere podmitila ga je s dodatnih 5.000 funti (oko 40.000 kuna), priznao je on policiji te se posuo pepelom i kazao kako je pogriješio i bio pohlepan.

Izvjesni Scottie Bhattarai policiji je kazao i kako je očekivao sedam gostiju jer je takav bio inicijalni dogovor, no na vratima restorana na kraju se pojavilo 30 ljudi. Vlasnik restorana Nicholas Fallows tvrdi da nije znao ništa o ilegalnom partyju. Engleska pjevačica kosovskog podrijetla načelno se ispričala, no informacija kako je istovremeno privatno pokrenula istragu da otkrije tko ju je od susjeda prijavio policiji stigla je do britanskih medija.

Na spornom Ritinom rođendanskom partyju pojavili su se modeli Cara i Poppy Delevingne, a okupljeni su ostali do ranog jutra uz potoke alkohola. Naravno, ništa pritom ne bi bilo sporno da Velika Britanija istovremeno nije strogo zabranila sva veća okupljanja.