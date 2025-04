Riva Pauletić podržala je oca: 'Postupio je kao svaki normalni roditelj, na njegovoj sam strani'

Riva Pauletić, kći našeg poznatog novinara Roberta Pauletića, odrasla je kao jedno od sedmero djece, okružena očevim pustolovnim duhom.

Njihova sličnost ne staje samo na osobnosti, povezuje ih i zajedničko iskustvo s vršnjačkim nasiljem. Naime, kada je njezin otac nedavno dospio u središte medijske pozornosti zbog napada na maloljetnike, Riva je odlučno stala uz njega. Sve je ispričala za IN magazin.

Riva ima 24 godine i dolazi iz Splita.

- Bavim se društvenim mrežama, volim make up transformacije, ali najviše od svega volim putovati. Ljubav prema putovanjima naslijedila sam od oca, ali najviše volim putovati sama - započela je Riva.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Putujem sama jer sam si zadala jedan challenge prije par godina da želim malo poraditi na svom odnosu s ljudima i također malo se baciti u neke nepoznate situacije i odlučila sam da će to biti one time prilika. Međutim, to se pretvorilo u ljubav i nikad nisam stala - priznala je.

Uvijek odlazi na mjesta sigurna za solo putovanja. Spomenula je i postoji li mjesto na kojem se osjećala nesigurno.

- Zapravo, sad kad razmislim, sve lokacije za koje su mi rekli da ću se osjećati nesigurno, tipa Napulj, gdje su mi rekli da se moram paziti, meni apsolutno nije bilo nesigurno - dodala je.

Kaže da su joj se roditelji navikli na putovanja.

- Jednostavno, od mene se sve može očekivati, tako i poziv, kad me zovu, kao gdje si, - evo me u Rimu, evo me u Norveškoj, kao došli popiti kavu. Moja mama je rekla, ima već par godina, Riva čuvali te anđeli, ne mogu ja ovo trpjeti. Ne mogu ja popratiti tebe i tvoj ritam - rekla je influencerica.

Otac ju shvaća jer ju je on i naviknuo na putovanja.

- Drago mi je što me od malih nogu naučio kako se snalaziti na aerodromu, to mu je bilo strašno bitno. Čak i kad sam učila kineski jezik sa šest godina, rekao je mojoj profesorici da me obavezno nauče kako se snalaziti po aerodromu.

Split: Robert Pauletić | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

S obzirom da joj se otac nedavno našao usred medijskog skandala, ispričala je što misli o tome.

- Ja sam apsolutno na njegovoj strani i smatram što je i on sam rekao, da bi za svoju djecu i više napravio, kao i svaki normalni roditelj. Tako da tu apsolutno podržavam i vjerujem da imam svoju djecu da bih isto napravila - rekla je.

Komentirala je i vršnjačko nasilje.

- Sve je to bilo gurano pod tepih dugo godina i napokon se priča o tome. Nadam se da će se napraviti promjena jer to što djeca prolaze u osnovnim i srednjim školama je grozno. Ja se sjećam da sam ja, pošto sam curica bila, sama odlučila jednoj situaciji reći okej, sad ovaj dečko koji me maltretira i ja idemo skupa kod psihologa dok on ne shvati što mi zapravo radi - prisjetila se.

Za svoju obitelj kaže da su sve samo ne 'tipična familija'.

- Nisam mogla poželjeti bolju braću, a ima nas puno. Barem nemamo puno rođaka kad nas je već sedam. Svi smo odlučili cvjetati u različitim smjerovima. Kao javimo se u grupu ili ovako na mobitel, kao 'Gdje si', stiže odgovor 'Evo me na Kreti'... Tako to funkcionira, mi smo po svim stranama. Pauletića ima svugdje - dodala je.