Robbie Williams o kolegama iz Take Thata: Bili smo depresivni, a borili smo se i sa ovisnostima

Pjevač Robbie Williams je progovorio o depresiji, poremećaju prehrane, ovisnostima i suicidalnim mislima koje je imao on, ali i ostali članovi benda 'Take That': Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald i Jason Orange. Govorio je i o članovima bivšeg benda One Direction za koje smatra da bi se u skoroj budućnosti mogli susresti sa porocima.

Take That je grupa koja je nastala 1989. godine te su postali najuspješniji bend u povijesti Velike Britanije.

Članovi grupe su se borili sa psihičkim problemima, a Robbie je ispričao voditelju Zaneu Loweu u emisiji Apple Music 1 mračnu stranu slave.

- Gary Barlow je patio od bulimije, nije izlazio iz kuće, spavao je ispod klavira jer je zaboravio pisati pjesme. Bio je nevjerojatno depresivan. Howard Donald je htio počiniti samoubojstvo nakon što je napustio Take That. Mark Owen je bio na odvikavanju. A tu sam i ja, mentalno zdravlje, rehabilitacije, ovisnost. Dakle, to je ono što biti u boy bendu zapravo znači - objasnio je Williams.

Prokomentirao je i članove bivšeg benda One Direction, za koje kaže da bi uskoro mogli patiti od posljedica slave.

- Siguran sam da će za pet ili deset godina, ako sjednete s članovima benda One Direction, svi oni imati svoje probleme koje je uzrokovala slava. Želim snimiti dokumentarac o tome. Možda bismo to trebali učiniti zajedno. O boy bendovima i girl bendovima i što se stvarno događa - rekao je Williams.

