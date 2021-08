Robbie Williams (47) se u razgovoru s Chrisom Diffordom (66) u podcastu 'I Never Thought It Will Happen' osvrnuo na poteškoće s kojima se suočio na početku glazbene karijere.

Naime, Robbie je sa 16 godina postao član megapopularnog britanskog boy benda Take That. Otkrio je kako se tada nije znao nositi sa slavom i da nije uživao u svom uspjehu.

- Nisam mogao izdvojiti jednu lijepu stvar o sebi. Mrzio sam se, vrhunci moje karijere bili su obilježeni stvarno, stvarno mračnom depresijom i dubokom tjeskobom. I ništa od toga nije bilo ugodno - priznao je pjevač, te dodao da mu cjelokupno iskustvo nije bilo nimalo ugodno.

- Ta me činjenica činila duboko nesretnim jer sam dobio 'zlatnu kartu' - ispričao je Williams, koji je 1995. napustio peteročlani bend.

Istaknuo je kako je njegovoj trenutnoj mentalnoj stabilnosti doprinijela njegova supruga i obiteljski život.