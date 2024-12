Robbie Williams otkrio zašto ga u novom filmu glumi čimpanza

Sljedeći tjedan kreće prikazivanje filma 'Better man', koji prati život Robbieja Williamsa (50) od djetinjstva, kroz bend Take That, pa sve do 2003. godine kada je oborio rekord Oasisa nakon što je odsvirao tri koncerta u Knebworthu. Iznenađujući faktor koji razlikuje ovaj film od drugih je da je glavni lik prikazan kao čimpanza.

Direktor filma 'Najveći showman', Michael Gracey godinu i pol dana izmjenjivao je poruke s pjevačem i dogovarao kako će snimiti mjuzikl o njegovom životu. Želio je da film bude drugačiji.

- Rob će često reći: 'Ja sam samo poput majmuna koji glumi' - započeo je objašnjavati direktor kako je došao do ideje majmuna.

- I tako sam iznio ideju Robu. Rekao sam, 'Znaš, da si životinja, kako bi sebe vidio?'

Pjevač je prvo rekao lav, zatim je direktor nakrivio glavu te uz malo promišljanja Rob je rekao majmun. Ideja direktora bila je ispričati priču iz perspektive pjevača, kako on vidi sam sebe. Nakon objašnjenja, prijedlog je prihvaćen s uzbuđenjem.

Foto: Henning Kaiser/DPA

Iako je u početku Williams trebao glumiti majmuna, nije se želio razdvojiti od svoje obitelji na dugo vremena, tako da je glavnu ulogu preuzeo Jonno Davies (32).

Majmuna je stvorila Weta, tvrtka za specijalne efekte odgovorna za Golluma u Gospodaru prstenova i Cezara u Planetu majmuna. No kako bi stvarno dočarali pjevača, 2022. godine organizirali su koncerte u Royal Albert Hallu i putem prikopčanih senzora snimili njegove pokrete za vrijeme izvedbe pjesme 'My Way'.

- Također smo skenirali njegove oči, pa kad pogledate oči majmuna, to su zapravo Robove oči - objasnio je direktor.

Williams je za BBC otkrio kako ne želi znati koji je dio majmuna on već se samo želi prepustiti magiji filma.

Također, prikazuju se njegovi problemi s ovisnosti, borba s drogom i mentalnim zdravljem, te težak trenutak kada je Nicole Appleton iz 'Svih svetih' bila prisiljena od ljudi iz glazbene industrije, pobaciti njihovo dijete.

- Još uvijek se sramim svog udjela u njezinom životu. To mi je najteži dio filma za gledati - priznao je rob te dodao kako je bio 'mladi idiot.'