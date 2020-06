Robbie zgrozio fanove: Stalno pišam u tuđe bazene, gušt mi je

Pjevač i njegova žena šalili su se oko toga da vole urinirati u bazene tuđih ljudi i zbog toga sam skoro povratio, muka mi je. Nevjerojatno je što sve ljude zabavlja, bio je samo jedan od komentara pratitelja

<p>Pjevač <strong>Robbie Williams </strong>(46) i njegova supruga <strong>Ayda Field </strong>(41) priznali su da imaju jednu neobičnu rutinu. Slavni par je otkrio da voli urinirati u tuđe bazene. Rekli su da ne mogu odoljeti, a da se ne popiške u bazene kod svojih slavnih prijatelja. Ne mogu izdržati ni da to obave dok se tuširaju, ali tvrde, to im nije takav gušt kao u bazenu. </p><p>- Ne uriniram često u tušu, ali jesam. To mi nije mjesto na kojem osjećam potrebu za tim. Ali pišao sam jučer u bazenu. Odem kod prijatelja doma i popišam se u bazenu. To je tada moj bazen. Imam ga. Kao i psi kad pišaju da obilježe svoj teritorij - pojasnio je Robbie. Isti 'hobi' ima i supruga Ayda. </p><p>- Pišala sam u tušu, da, ali jesam i u bazenu - poručila je . </p><p>Njihove izjave zgrozile su pratitelje na društvenim mrežama, koji su odmah pohrlili dati svoje mišljenje oko toga. </p><p>- Robbie Williams i njegova žena šalili su se oko toga da vole urinirati u bazene tuđih ljudi i zbog toga sam skoro povratio, muka mi je - komentirao je jedan, dok se drugi nadovezao: </p><p>- Meni to uopće nije smiješno. Gadi mi se. </p>