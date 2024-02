Robert De Niro o preranoj smrti unuka (19): 'Bio sam u šoku...'

Holivudski glumac Robert De Niro (80) progovorio je za magazin People o tragičnoj smrti svog unuka, Leandra De Nira Rodrigueza.

- Bio sam u šoku. Nikada nisam očekivao da ću to čuti - prisjetio se De Niro trenutka kada je saznao za Leandrovu smrt.

Prisjetimo se, De Nirov unuk pronađen je mrtav 2. srpnja u svom stanu na Manhattanu. Prema medicinskim istražiteljima iz New Yorka kasnije je utvrdio da je Leandrova smrt bila slučajna te da je bila izazvana kombinacijom fentanila, ketamina i kokaina.

De Nira je je unukova smrt potpuno shrvala.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

- Upravo sam tada počeo razmišljati o svim stvarima koje sam mogao i možda trebao učiniti s njim. Ne znam bi li to nešto promijenilo. I tako mi se to uvijek mota po glavi. To se nije trebalo dogoditi - rekao je glumac, kojega je shrvala smrt unuka.

Leandrova majka Drena nakon sinove smrti se obratila pratiteljima na Instagramu.

- Moj prekrasni slatki anđele. Neopisivo sam te voljela od trenutka kada sam te osjetila u svom trbuhu. Bio si moja radost, moje srce i sve što je ikada bilo čisto i stvarno u mom životu. Voljela bih da sam sada s tobom. Ne znam kako živjeti bez tebe, ali pokušat ću nastaviti i širiti ljubav i svjetlo koje si mi dao da osjećam kad sam ti postala mama. Bio si duboko voljen i cijenjen i voljela bih da te ljubav mogla spasiti. Jako mi je žao, moje dijete. Počivao u miru i vječnom raju, moj dragi dječače - napisala je tada Drena.