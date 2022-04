Robert Ferlin doživio nezgodu prije nastupa, pa Uskrs dočekao na hitnoj: 'Show must go on'

Voditelj Robert Ferlin (55) natječe se u showu 'Zvijezde pjevaju', a prošle je subote prije nastupa jaka bol u lijevom listu gotovo mu je spriječila pjevanje.

- Sve se dogodilo u subotu na generalnoj probi kada smo silazili stepenicama prema bini kako bismo odradili zadnju probu prije nastupa. Odjednom me presjekla snažna bol u lijevom listu noge. Mislio sam da je grč, no bol nije prolazila pa su mi pozvali Hitnu pomoć. Liječnici su predložili da odem na Traumu, no budući da mi nisu mogli reći hoću li se vratiti do početka showa, odlučio sam, na vlastitu odgovornost odraditi emisiju i potom otići u bolnicu - rekao je za Večernji list.

POGLEDAJTE VIDEO:

Robertov mentor je Mario Lipovšek Battifiaca (51), a zajedno su se plasirali među top 5 parova u natjecanju. Pjevali su 'Petrsin i češanj' Duška Jeličića Duleta, a nakon nastupa Robert se zaputio na hitnu.

- I evo kako završi 4. emisija 'Zvijezde pjevaju! Ferlin, izdrži! Mentor čeka i tebe i Uskrs na hitnoj! Sretan Uskrs svima. Show must go on! - napisao je Battifiaca.

Robert se po liječničkim preporukama treba odmarati sedam do deset dana, no uz tablete se nada biti spreman za idući show koji se emitira u subotu.

Mario i Robert prvi su muški par od kad se show emitira u Hrvatskoj, a humorom oduševljavaju publiku iz epizode u epizodu.





Najčitaniji članci