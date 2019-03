Robert Kennedy je ubio Monroe da ne otkrije 'aferu' s bratom?

Glumac Gianni Russo (75), koji je glumio u filmu 'Kum', tvrdi da je imao aferu s holivudskom ikonom Marilyn Monroe kada je imao samo 16 godina i da upravo on zna kako je stvarno umrla.

Russo, koji je utjelovio Carla Rizzija u 'Kumu', kaže da Monroe nije umrla od predoziranja, kako je to potvrdila njezina obdukcija. Tvrdi da je Marilyn hladnokrvno ubijena i to od strane Roberta Kennedyja.

- To je morao biti Robert. Nitko drugi je ne bi ubio. Mafija to ne bi učinila. Svidjela im se. Bila je ona djevojka kojoj date nekoliko tableta, par pića i ona će se po***ati sa svakim - rekao je Russo za New York Post. Glumac je siguran da je Robert htio zataškati ljubavnu i seksualnu aferu s Johnom F. Kennedyjem.

- Čovjek poznat kao 'Doktor' poznati je ubojica, ubrizgao joj je zrak u venu blizu Marilynine stidne zone. Umrla je od embolije, ali je mrtvozorniku izgledalo je poput predoziranja drogom - rekao je Russo o njezinoj smrti. Glumac je priznao da je spavao s Marilyn više puta, iako je on prilikom prvog seksualnog čina imao svega 16, a Monroe 33 godine.

- Marilyn je bila najbolja ljubavnica. Samo ti je htjela ugoditi - objasnio je.Također smatra kako je mafija imala prste u tome. Iako ne u direktom naručivanju ubojstva, nego u razotkrivanju braće Kennedy.

- Imali su plan da potajno snime njih troje, Marilyn, Johna i Roberta u klinču. Tom su snimkom planirali ucjenjivati predsjednika - ispričao je Russo. Ipak, plan se nikada nije ostvario jer se JFK nikada nije pojavio u odmaralištu gdje su se trebali naći.

- Marilyn je saznala za akciju i zaprijetila mafijašima da će ih prijaviti medijima. Robert Kennedy je onda dao petama vjetra i tada je isplanirao njezino ubojstvo - zaključio je Gianni.