Robert Redford: Ipak ne idem u mirovinu, to je bila pogreška...

Nikad nisam trebao reći da idem u mirovinu. To je bila greška, rekao je Robert Redford (82) za američki Variety. Glumac je početkom prošlog mjeseca rekao kako završava svoju karijeru i da mu je film 'The Old Man and The Gun', koji trenutno promovira, posljednji.

- Ako ću otići u mirovinu, samo ću se tiho povući iz glume, ali ne bih trebao pričati o tome jer to povlači previše pažnje u krivom smjeru - ispričao je Redford. Dodao je kako se želi usredotočiti na promociju krimi komedije 'The Old Man and The Gun' te ekipu s kojom ga je snimao. Američki novinari su glumca tijekom premijere u New Yorku pitali je li to njegov posljednji film.

Foto: MARK BLINCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ne želim odgovoriti na to. Želim misterij ostaviti živim - rekao je Redford smijući se. Glumac je istaknuo kako vjeruje da će krimi komedija dobro nasmijati publiku.

- Priča i lik i činjenica da se radi o istinitom događaju, o čovjeku koji je opljačkao 17 banaka, uhvatili su ga 17 puta, 17 puta je otišao u zatvor i pobjegao 17 puta - ispričao je. Kaže da je film jako optimističan i dobar za mračno vrijeme u kojima živimo.

- Smatrao sam da bi bilo dobro nešto optimistično napraviti, nešto pozitivno što će publici izmamiti osmijehe na lice, nadam se - rekao je Redford. Nije objasnio što za njega točno znači mračno vrijeme, no ispričao je kako je tijekom njegove 60-godišnje karijere u Hollywoodu najveća promjena kojoj je svjedočio pokret Me Too (I ja isto) protiv seksualnog zlostavljanja.

Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL

- Činjenica da žene sada imaju glas koji se čuje i one će ga podići sve glasnije i glasnije jer su predugo bile gurane ustranu. Jako sam sretan što mogu vidjeti što će se događati sa ženama u smislu vodstva, izvršnih funkcija, uloga. Bilo je i vrijeme - zaključio je Redford.