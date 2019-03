Rock grupa 'Whitesnake' stiže na zagrebački stadion Šalata

'Trouble Is Your Middle Name' novi je singl grupe Whitesnake skinut s nadolazećeg albuma 'Flesh & Blood', a bit će objavljen ususret svjetskoj turneji koja 3. srpnja stiže na zagrebački stadion Šalata. Povoljnije ulaznice za jedno od najvećih rock gostovanja ovog ljeta u Hrvatskoj mogu se kupiti najkasnije do kraja ožujka.

Oda fatalnoj ženi, 'Trouble Is Your Middle Name' glasna je pjesma puna riffova, sirena u pozadini, nabijenog ritma i bassa obojena vokalom Davida Coverdalea, a drugi je to singl s novog albuma.

Nova pjesma naslijedila je 'Shut Up And Kiss Me', koja je u mjesec dana pogledana više od milijun puta na YouTubeu, a obje na idealan način najavljuju album 'Flesh & Blood' koji je zakazan za objavu 10. svibnja. Savršeno tempirano ususret velike istoimene turneje kojom se rock divovi, predvođeni legendarnim frontmanom Davidom Coverdaleom, vraćaju u Zagreb na najomiljeniji gradski open air prostor, uz nove pjesme predstaviti i najveće hitove iz 40 godina duge karijere.

Nasljednik hvaljenog izdanja 'Forevermore' iz 2011. i 'The Purple Album', ploče na kojoj su reinterpretirali pjesme Deep Purplea iz vremena kad je Coverdale bio član benda, album 'Flesh & Blood' donosi 13 novih autorskih radova ili, kako ih sami predstavljaju, 'all killers, no fillers'. Trinaesti studijski album Coverdale je napisao s gitaristima Whitesnakea, Rebom Beachom i Joelom Hoekstraom, a kako sam kaže, Reb je član koji je najduže u bendu i nikada do sada nisu pisali zajedno stoga je ovo obiteljska stvar na koju su jako ponosni.

Dokazujući da su s godinama oštriji, legende će u ljetno vrijeme u Zagrebu grmjeti s najvećim hitovima koji su ih upisali u rock antologiju, poput 'Here I Go Again', 'Is This Love', 'Still Of The Night', 'Give Me All Your Love', 'Crying In The Rain' ili 'Slow An’ Easy'.

