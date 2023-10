Rock zvijezda znanosti: Profesor Brian Cox iduće godine otkriva tajne svemira u dvorani Lisinski

Dva postavljena Guinnessova rekorda, preko 250 000 gledatelja diljem svijeta, rasprodane dvorane od Novog Zelanda pa do Arktičkog kruga, dio su zapanjujućeg putovanja profesora Briana Coxa koji publiku vodi do najudaljenijih kutaka svemira, u supermasivne crne rupe i kroz najnovije teorije o postanku. Na ovo nezaboravno putovanje u utorak 9. travnja 2024. godine, s neponovljivim profesorom Coxom krenut će i domaća publika u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Briana za Lijepu Našu veže njegova supruga, televizijska voditeljica Gia Milinovich, inače Amerikanka hrvatskih korijena.

Foto: Ian West

Brian Cox jedan je od omiljenih suvremenih fizičara koji je svojim radom pomogao popularizaciji znanosti. O njegovoj popularnosti dovoljno govori brojka od preko tri milijuna pratitelja na Twitteru, brojne hit emisije poput 'Brian Cox’s Adventures in Space and Time', 'Wonders of Life', 'Universe With Brian Cox', 'Human Universe' i druge. Jedan od najpoznatijih fizičara današnjice, dr. Neil deGrasse Tyson izjavio je da je Cox u UK slavniji nego što je legendarni Carl Sagan bio u SAD-u, što je s obzirom na utjecaj velikog Sagana, kompliment kakav se može samo poželjeti.

Uz brojna priznanja na području znanosti, svestrani profesor Cox može se pohvaliti i statusom glazbene zvijezde. Naime, tijekom studija Cox je bio klavijaturist u bendu D:Ream čiji hit 'Thing Can Only Get Better' je osvanuo na prvom mjestu ljestvice singlova u UK, a Cox je uskoro ipak od glazbenog idola odlučio postati zvijezda znanosti.

Foto: PROMO

Njegova aktualna turneja 'Horizons: A 21st Century Space Odyssey', koju je The Guardian nazvao 'zadivljujućim podsjetnikom da je ljudski život istovremeno beznačajan i nevjerojatno dragocjen', oduzima dah i jednostavno se ne propušta.

Brian Cox u zagrebačku dvoranu Lisinski stiže s impresivnom multimedijalnom scenografijom dosad neviđenom u Hrvatskoj i poziva sve zainteresirane da mu se pridruže u ovom veličanstvenom putovanju. Ulaznice potražite na Entrio, a za sve novosti pratite Facebook event.