Rod Stewart zbog zdravstvenih problema otkazao nastupe

Po preporuci liječnika, Rod Stewart nažalost je otkazao nastupe u The Colosseumu u Caesars Palaceu u Las Vegasu 29. i 30. svibnja, no planira se vratiti na pozornicu već 2. lipnja, izjavio je pjevačev predstavnik za Las Vegas Review-Journa. Stewart se, prema pisanju medija, ispričao 'svojoj obitelji obožavatelja'.

- Glas mi mora mirovati dok se oporavljam od upale sinusa. Veselim se što ću vas vidjeti na nekom od idućih nastupa u Caesars Palaceu ili na ljetnoj turneji - poručio je Rod Stewart (81).

Stewart bi se na pozornicu u Las Vegasu trebao vratiti već ovog tjedna. Ondje bi trebao nastupati do 6. lipnja, a novi termini najavljeni su od 18. do 29. kolovoza. Inače, ovo mu nije prvi zdravstveni problem koji je poremetio koncertne planove. I prošlog je lipnja zbog bolesti morao odgoditi jedan od nastupa u istom gradu.

- Žao mi je što vas moram obavijestiti da se ne osjećam dobro i da se moj večerašnji nastup u The Colosseumu u Caesars Palaceu prebacuje na 10. lipnja - poručio je tad obožavateljima.

Zdravstveni problemi muče Stewarta već neko vrijeme. Prošlog ljeta bio je prisiljen otkazati nekoliko nastupa u SAD-u nakon što je obolio od gripe, a njegova supruga Penny Lancaster kasnije je otkrila koliko je situacija bila ozbiljna.

- Imao je influencu A, najgori oblik gripe. Potpuno ga je slomila - nikad u životu nije bio tako bolestan. Otprilike pet dana prije Glastonburyja Rod je rekao: 'Mislim da neću biti dovoljno dobro. Pokušao sam pjevati, ali jednostavno ne ide'. Bio je jako zabrinut zbog očekivanja i pritiska. Svi su računali na njega i nije želio nikoga iznevjeriti. Mislim da ga je to jednostavno previše opteretilo - otkrila je za magazin HELLO!.

- Odvela sam ga u bolnicu u Londonu, specijalistu za grlo. Pregledali su mu glasnice kamerom, radio je s vokalnim trenerom, koristili smo tople i hladne inhalacije - sve smo pokušali - dodala je Penny.