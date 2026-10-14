Rodila je blizance s 48, a sad Hilary Swank čeka treće dijete!

Glumica Hilary Swank (52), koju pamtimo po filmovima 'Djevojka od milijun dolara' i 'Dečki ne plaču', čeka treće dijete. Dobitnica dva Oscara sretnu je vijest objavila u srijedu na Instagramu, i to na neobičan način. Umjesto fotografije trudničkog trbuha, podijelila je video u kojem pleše sa suprugom Philipom Schneiderom i njihovim trogodišnjim blizancima Ayom i Ohmom.

- Mnogi me pitaju na kojem projektu sljedeće radim. Ovaj izlazi u prosincu - našalila se glumica uz video i tako otkrila da beba stiže krajem godine.

Swank je blizance Ayu i Ohma rodila u travnju 2023., kad je imala 48 godina. O majčinstvu je godinama sanjala, no u dvadesetima i tridesetima bila je usredotočena na glumačku karijeru. U razgovoru za People ranije je objasnila da nije namjerno čekala toliko dugo da postane majka.

- Jednostavno se tako poklopilo da sam djecu dobila kasnije u životu. Nije da ih nisam željela ranije - ispričala je.

Smatra da danas ima više strpljenja, životnog iskustva i vremena za djecu nego što bi imala na početku karijere.

- Jedna od najvažnijih stvari za što bolje roditeljstvo jest rad na sebi kako ne bismo na djecu prenosili obrasce koje ne želimo - objasnila je oskarovka.

Hilary i Philip upoznali su se na spoju naslijepo koji su im organizirali zajednički poznanici. Vjenčali su se 2018. godine u Kaliforniji, a u travnju 2023. dobili su blizance Ayu i Ohma.