Rodila Oliverova snaha: Stigao je na svijet Marko Dragojević!

Danas u splitskom rodilištu na svijet je došao maleni Marko Dragojević. Dječak i majka Karmen su dobro, potvrdio nam je blizak suradnik Olivera Dragojevića, Nenad Drobnjak. Maleni Marko šesti je Oliverov unuk.

Dječak je prvo dijete Oliverova sina Davora i Korlučanke Karmen. Prvog unuka, Duju, Oliver je dobio na dan Sv. Duje, 7. svibnja 2008. godine. Po zaštitniku Splita Oliverov unuk je dobio ime. Po unuku je Oliver nazvao mali brod kojim je išao na plovidbe oko Korčule.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Tri godine kasnije Oliverov sin Dino i supruga Nevena dobili su blizance, Luciju i Tonija. Oliverov sin Damir i njegova supruga Vanda prije četiri godine dobili su kćer Margitu, a prije pola godina i sina Vinka. Oliver ih je sve jednako volio i obožavao. Obitelj mu je oduvijek bila sve.

- Zezao je nevjestu zbog trbuha, da je velika, do zadnjeg dana. Ma ona je sitna. To je on nju zafrkavao. Neizmjerno mu se veselio – rekla nam je prije nekoliko dana Vesna Dragojević o pokojnom suprugu Oliveru, za kojeg su svi koji su ga imalo bolje znali rekli da je bio velik zafrkant i silno skroman i duhovit čovjek, kojeg velika slava nije promijenila.