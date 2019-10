Roditelji glumca osramotili na Twitteru: 'Isuse Bože, mama'

Društvene mreže postale su neizostavan dio 21. stoljeća i njima se više ne služe samo mladi pa sve više roditelja žele koristiti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube...

Foto: Instagram

To je na vlastitoj koži osjetio i kanadski glumac Seth Rogen (37), koji je požalio što je roditeljima dopustio da se koriste Twitterom.

POGLEDAJTE VIDEO O NAJBOGATIJIM GLUMCIMA:

Njegova se majka prije nekoliko dana na svom profilu našalila o seksualnom životu sa Sethovim ocem Markom.

- Muž mi ima prehladu, no kaže da se poljupcima tijekom seksa ne prenose klice - napisala je na društvenoj mreži.

Husband has a cold. Husband says kisses during sex dont have germs.