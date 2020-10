Prona\u0161li su ga u njegovoj ku\u0107i u zapadnom Londonu, a istraga o smrti trebala bi biti pokrenuta sljede\u0107i tjedan. Za sada se njegova ne smatra sumnjivom. Kada su stigli policijski slu\u017ebenici i bolni\u010dari, proglasili su ga mrtvim na licu mjesta. No Archiejevu smrt opisali su kao neobja\u0161njivu.\u00a0

Tinejd\u017eer je glumio od svoje desete godine. Pojavio se u hit showu 'So Awkward'\u00a0 kao Ollie Coulton te u seriji 'Bad Education' prije \u0161est godina. Bio je u vezi s glumicom\u00a0Nethrom Tilakumarom.

Od preminulog glumca oprostio se njegov kolega i prijatelj Small, koji je tako\u0111er glumio u showu 'So Awkward'.

- Jo\u0161 ne mogu vjerovati da te nema. Cijeli \u017eivot te \u010dekao, dao bih sve da mo\u017ee\u0161 nastaviti \u017eivjeti. Srce me boli, volio bih da samo jo\u0161 jednom mogu razgovarati s tobom. Uvijek \u0107u se s tobom ponositi - rekao je.\u00a0

Rodneyju iz Mućki umro sin (19)

Archieja su pronašli u njegovoj kući u zapadnom Londonu, a istraga o smrti trebala bi biti pokrenuta sljedeći tjedan. Za sada se njegova smrt ne smatra sumnjivom

