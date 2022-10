Roker Milić o dugovima pokojne kćeri: 'Sav novac što sam joj slao za stan, trošila je na drogu'

Bosanskohercegovački glazbenik Milić Vukašinović (72) je nakon smrti kćeri Maje Avdibegović prodao stan u kojem je živjela u Sarajevu te je planirao kupiti stan u Beogradu za sebe i suprugu, ali dugovi koji su ostali iza njegove kćeri su bili preveliki.

Roker će i dalje biti podstanar i plaćati mjesečni najam za iznajmljeni stan na u Beogradu jer je sav novac potrošio vraćajući dugove koji su ostali iza njegove pokojne kćeri Maje, prenosi Kurir.

Nakon što je Maja tragično preminula u srpnju 2018. godine u Sarajevu, Milić je odlučio prodati taj stan kako bi novac od njega uložio u kupnju stana u Beogradu, gdje već godinama živi kao podstanar na Karaburmi sa svojom suprugom Suzanom.

Foto: Dario Šimović/Facebook

Međutim, nije uspio ostvariti svoj naum jer je nakon prodaje stana u Sarajevu sav novac potrošio na podmirenje zaostale hipoteke i režije koje mjesecima nitko nije podmirio. Nakon što je podmirio sve dugove, nije mu ostalo gotovo ništa novca pa je tako ostao bez mogućnosti kupnje novog stana u Beogradu.

Foto: Marija Dejanović/Kurir

- To je bio divan veliki stan, na odličnoj lokaciji. Stan sam prodao, ali sam sav novac morao dati kako bih isplatio tu hipoteku, koja je bila ogromna i režije, koje Maja nije plaćala godinama. Zašto nije plaćala? Zbog droge. Heroin je pojeo taj stan. Ne znam ni sam koliko sam joj novca slao za taj stan, a ona je sve to trošila na drogu. To sam tek kasnije saznao. Zbog toga nismo mogli kupiti stan u Beogradu. Stan su kupili fini ljudi, za svoju kćerku studenticu - rekao je Milić za Kurir.

Iza Maje su ostala i dva sina, a Vukašinović je prošle godine gostovao u emisiji 'Premijera - Vikend specijal' i otkrio da je socijalna služba njegove unuke oduzela Maji i njenom suprugu jer su oboje bili ovisnici.

Foto: 24sata/Show

- Moji unuci imaju oca, on ih želi vrati sebi, ali ne može se skinuti u potpunosti s igle. Nalaze se u jednom naselju za djecu. Socijalna služba je Maji oduzela djecu davno, kad su imali četiri, pet godina. Kad dođem u Sarajevo i vidim tamo, ono je katastrofa. Slao sam Maji prije novac za njih, a onda vidim oni grizu neki keks star tamo od 10 dana. Ne mogu ih uzeti, nisam ih vidio otkako je pandemija. Čujem se sa njima, oni imaju telefone. Čujem se sa njihovom odgajateljicom. Znaju što im se desilo sa majkom. Tamo imaju lijepe uvjete za odrastanje, nadam se da neće krenuti putem narkomanije - zaključio je.

