Roker nakon desetljeća poroka priznao: 'Čudo je da sam živ'

Novi dokumentarni film o životu Ronnieja Wooda (72), dugogodišnjeg člana neuništivih Rolling Stonesa otvoreno se bavi temom poroka. Naziv filma je pomalo simboličan, 'Somebody Up There Likes Me', što i najbolje govori kako Wood gleda na posljednja desetljeća svog rokerskog života prepunog droge.

- Iskreno, to što sam živ je ravno svjetskom čudu. Prvo pitanje koje će si gledatelji sigurno postaviti je 'Wow, kako je sve ovo preživio' - izjavio je Wood na subotnjoj londonskoj premijeri filma.

Dokumentarac donosi mnoštvo anegdota s turneja, snimanja i probi, a gitarist u njemu priznaje i kako većina njegovih poznanika i prijatelja s kojima je dijelio sličan lifestyle nije preživjela. U jednom trenutku Wooda su na 'čišćenje' morala poslati dva poznata lica, britanski umjetnik Damien Hirst (54) i Ronnie O'Sullivan (43), jedan od najboljih igrača snookera svih vremena.

- O'Sullivan me zvao jedan dan i rekao mi 'Ronnie je potpuni nered, on mora na liječenje'. Došao sam po njega s namjerom da ga odvezem u kliniku, ali smo na putu zapeli u pubu. Jako je puno pio u to vrijeme - ispričao je Hirst.

Neuništivi gitarist Stonesa pobijedio je rak pluća te preživio ovisnost o alkoholu i drogama koju je vukao nekoliko desetljeća. Prije devet godina uspio se, tvrdi, ostaviti poroka i otada živi posve drugačijim životom. U braku je s kazališnom producenticom Sally (41), a par ima trogodišnje blizanke Alice i Gracie.

