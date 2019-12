Roko Baković: Više me ne zovu debeli, a kći me nije prepoznala

Robert Baković Roko (42) u show 'Život na vagi' ušao je s punih 169 kg, a na posljednjem vaganju u finalu težio je samo 92,9 kg, što je nevjerojatnih 76 kg manje. Transformacija vrijedna pobjednika donijela mu je novi 'look', ali i glavnu nagradu od 150 tisuća kuna, koju je osvojio ispred Lidije.

Foto: RTL

Kako ste se odlučili prijaviti? Kad se ono nešto u vama ‘preokrenulo’?

- Prijavili su me moja žena Ana, sestra Ivana i sestrična Martina. Sve je to počelo iz neke šale, ali kad su me zvali iz ‘Života na vagi’, jako sam se iznenadio. Na nagovor žene i obitelji pristao sam ući u show. Jako mi je bilo neugodno i nelagodno. Nevjerojatno mi je bilo do kuda sam se doveo i kako sam se zapustio. Došao sam do zida. Sam se nisam više mogao motivirati i jednostavno sam u ovom showu vidio spas.

Djelovali ste kao jedan od ustrajnijih kandidata. Otkuda ste crpili snagu?

- Laskalo mi je što su u meni vidjeli ustrajnog kandidata, ali sam i osjećao opterećenje. Zbog toga sam se trudio biti što bolji i postići svoj cilj. Moja snaga i motivacija bila je moja obitelj. Želja da s djecom provodim kvalitetno vrijeme. Htio sam postati otac kakvog oni zaslužuju.

Koji su vam bili najteži trenuci u showu? Jeste li imali krize i razmišljali o odustajanju?

- Odustati skroz, nikad! Na početku sam imao krizu. Glavom sam još bio vani i nisam bio fokusiran. Prilikom dolaska Bare u kuću bio sam fasciniran tim čovjekom. To me dosta emotivno dirnulo, ali istodobno mi je to bio snažan poticaj u ostvarenju svojega cilja.

Pokazao je što se može napraviti od sebe. To me dosta emotivno dirnulo, a istodobno mi je bilo snažan poticaj u ostvarenju svoga cilja.

Foto: RTL

Kako vam danas izgleda igra s djecom? Što kažu oni na tatinu transformaciju?

- Oduševljeni su. Djeca stalno govore: ‘Tata više nije debeli, ha, ha’. Čak me moja najmlađa kći Eva nije prepoznala na prvu. Danas nam je igra vezana uz sport. Najviše vole igrati košarku, a i za šetnju su uvijek spremni.

Koliko je lakše mršavjeti u kući uz trenersku podršku u odnosu na vani? Kakav ste si režim zadali po izlasku?

- Unutra je puno lakše. Mi smo svi tamo došli s jako malo motivacije i bilo je neophodno da nas netko motivira i potiče. U kući se baviš samim sobom, ne vodiš brigu o svakodnevnim stvarima, koncentriran si samo na to. Vani je ipak drugačije. Posao, obaveze, briga o djeci, ženi, obitelji. Danas sam i ja motiviraniji, nije mi problem vani se pridržavati svega naučenog. Trudit ću se primjenjivati navike iz kuće, trenirati od 4 do 5 puta tjedno i vikendom otići s obitelji na neki rekreativni izlet. Planiram se pravilno i zdravo hraniti, a vikendom si priuštiti hranu po guštu. To je otprilike neki moj plan.

Foto: Privatni album

Na što ćete potrošiti iznos od glavne nagrade?

Dio nagrade sigurno ću potrošiti na dugo očekivani shopping. Napokon ću kupiti odjeću kakvu želim, a ne ono što sam osuđen nositi. Ostatak će čuvati žena, ona je u tome bolja nego ja.

Mislite li da ćete uspjeti zadržati ovu težinu?

- Planiram se udebljati od 5 do 7 kg, poraditi malo na mišićnoj masi i tu negdje onda ostati.

Foto: Instagram

Vaš kiosk u Velikoj Gorici svojedobno je slovio za ‘najsretniji kiosk u zemlji’, s nekoliko milijunskih dobitaka na lutriji. Radite li još isti posao i usrećujete ljude?

- Istina, da. Kod mene na kiosku izvučeno je puno velikih dobitaka i jako sam sretan zbog toga. Već dugo nije ništa bilo, vrijeme je da ponovno nekoga usrećimo.

Prepoznaju li vas ljudi na cesti zbog TV slave ili vas možda prepoznaju manje zbog novog izgleda?

- Velika Gorica je manji grad i svi se skoro znamo, ali šokiraju se kad me vide. Lice je isto. pa me nekako prepoznaju.

