Roman Polanski i Bill Cosby su zajedno izbačeni s Akademije

Komičar i glumac Bill Cosby (80) prošlog je tjedna osuđen za težak napad, drogiranje i silovanje košarkaške trenerice na sveučilištu Temple Andreu Constand (42), a redatelj Roman Polanski (84)1977. je prisilio tada 13-godišnju Samanthu Geimer (54) na seks. Mnogi su prigovarali Akademiji umjetnosti i znanosti, koja dodjeljuje filmsku nagradu Oscar, što Cosbyja i i Polanskog nije izbacila poput filmskog producenta Harveyja Weinsteina (66), a sada je to ispravila.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/pool/PIXSELL

Akademija je istaknula da su odlučili maknuti osramoćene zvijezde jer se nisu pridržavali pravila ponašanja organizacije iz statuta. Dodaje kako će nastaviti poticati etičke standarde i vrijednosti koje su u skladu poštovanjem ljudskog dostojanstva.

Polanski je prošle godine rekao da se izjasnio krivim za silovanje Geimer i kako je bio u zatvoru. Dodao je kako se vratio u Ameriku samo da bi odradio svoj dio kazne.

Foto: REUTERS/PIXSELL

- Ljudi to zaboravljaju ili uopće ne znaju za to. Nakon toga sam bio zatvoren u Zurichu nakon festivala i kad se sve pogleda, bio sam pet puta duže u pritvoru nego što su mi obećali - istaknuo je redatelj. Nedavno ga je branio njegov kolega Quentin Tarantino (54) rekavši kako silovanje koje zakon propisuje nije silovanje, a najnoviji film 'Based On A True Story' je dobio loše kritike i publika ga je odlučila bojkotirati. Glavnu ulogu u dramu tumači francuska glumica Emmanuelle Seigner (51) koja je u braku s Polanskim od 1989.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Cosbyja je za silovanje optužilo preko 60 žena koje je drogirao, a potom silovao. Prvo je negirao tvrdnje, a prošle godine je priznao kako je često djevojkama davao određene opijate kako bi se 'opustile prije seksa'. Za silovanje Constand će vjerojatno dobiti 10 godina zatvora zbog svoje dobi, iako bi trebao 30 jer je osuđen za tri točke optužnice koje su penetracija bez dopuštenja, penetracija dok je osoba u nesvijesti i penetracija nakon davanja lijekova.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Weinstein je bio drugi čovjek koji je izbačen s Akademije, a razlog je seksualno zlostavljanje preko 100 žena u filmskoj industriji. Prije producenta je to doživio glumac Carmine Caridi, koji je najpoznatiji po ulozi u filmu 'Kum'. Caridi je dao prvu verziju filma prijatelju koji ju je objavio na internetu.

Foto: Petra Sch?nberger/DPA/PIXSELL

Ipak, Akademija se još nije odlučila na izbacivanje glumca Kevina Spaceyja (58) kojeg su glumci i suradnici optužili za zlostavljanje. Spacey je nestao nakon što su ga maknuli iz filma 'Sav novac svijeta' i serije 'Kuće od karata'.