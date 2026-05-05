ZAGRIJAVANJE ZA SVADBU

Ronaldo, gdje si? Georgina na Met Galu stigla u vjenčanici, svi su gledali u njen bujni dekolte

Piše Đurđica Sarjanović,
Ronaldo, gdje si? Georgina na Met Galu stigla u vjenčanici, svi su gledali u njen bujni dekolte
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Georgina Rodriguez se na Met Gali pojavila u tirkiznoj haljini s korzetom i prozirnim velom, no svu pažnju ukrao je golemi zaručnički prsten. Naime, ove godine bi trebala pred oltar s Cristianom Ronaldom.

Zaručnica Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez, na Met Gali je ponosno pokazala svoj impresivni zaručnički prsten, a pojavila se u elegantnoj tirkiznoj haljini s korzetom i prozirnim velom, ukrašenim ručno vezenim čipkastim cvjetovima. Kreaciju potpisuje Ludovic de Saint Sernin, dok je nakit osigurala prestižna kuća Chopard.

Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom
Rodríguez je na društvenim mrežama otkrila kako je njezin izgled inspiriran pobožnošću prema Gospi Fatimskoj. 

- Nježnost njezina lika i svijetloplavi tonovi koji definiraju njezinu sliku postali su temelj ove kreacije, pretvarajući duhovnost u visoku modu - napisala je Georgina na Instagramu.

Haljina uključuje prepoznatljive detalje dizajnera, ušice i vezice ručno oslikane kako bi se savršeno uklopile u blijedoplavu tkaninu. Košarice su izrađene od fine francuske čipke, dodala je u opisu svog stajlinga.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Poseban detalj je i personalizirana krunica od bijelog zlata, ukrašena dijamantima i biserima, u koju su ugravirana imena članova njezine obitelji.

Veliku pažnju je, osim dekoltea, privukao golemi zaručnički prsten koji joj je darovao Ronaldo, s kojim je u vezi od 2017. godine. Nakon osam godina veze, Ronaldo ju je zaprosio u kolovozu 2025. godine impresivnim prstenom s velikim ovalnim dijamantom. Iako točni detalji nisu službeno potvrđeni, stručnjaci procjenjuju da bi njegova vrijednost mogla prelaziti 2 milijuna dolara. Vjenčanje planiraju u rujnu 2026. godine na Ronaldovoj rodnoj Madeiri. Par, koji zajedno odgaja petero djece, rijetko dijeli privatne detalje, no ova objava izazvala je veliko zanimanje javnosti i modnih krugova. 

