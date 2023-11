Ronaldo ima starijeg brata koji se borio s ovisnošću: 'Nudio je pomoć i ocu, ali on nije htio...'

Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo (38) ima dvije sestre Ronaldu (46) i Elmu (50) kojima je pomogao da pokrenu vlastiti modni biznis. Uz njih, ima i starijeg brata Huga Aveira (48) koji je poprilično samozatajan, no sad su izašle snimke proslave njegove 25. godišnjice braka na Madeiri.

Ceremonija se održala u crkvi u Funchalu jer su Hugo i njegova supruga Rubina željeli obnoviti vjenčane zahtjeve. Instagramom se proširila snimka svečanog slavlja na kojoj Rubina nosi vjenčanicu s dubokim dekolteom, a Hugo sivo odijelo.

Mnoge je zanimalo je li stigao i Hugov uspješni brat nogometaš, no Ronaldo se nije pojavio na ceremoniji. Svom bratu i njegovoj ženi uputio je videočestitku. Ipak, pojavila se jedna od dvije sestre. Elma, koja na Instagramu ima preko 600 tisuća pratitelja, podijelila je snimke svečane proslave.

Slavni nogometaš vrlo je blizak sa svojim sestrama i bratom koji Ronaldu vodi muzej na portugalskom otoku. Hugo iza sebe ima tešku borbu s ovisnošću o alkoholu i drogama, a mlađi brat mu je u tome bio velika podrška te mu je dao novac za odvikavanje.

- Bilo mu je 16 godina i već je zarađivao pa je platio liječenje svom bratu. Nema sumnje da je tu novac imao presudnu ulogu. Možda bi sve bilo drugačije da Cristiano nije postao nogometaš - ispričala je jednom prilikom njihova majka Dolores.

Hugo nije jedini u obitelji koji je imao problema s alkoholizmom. Njihov otac Jose Dinis Aveiro također je bio ovisan zbog čega je nakon otkazivanja jetre i preminuo. Ronaldo je tad imao svega 20 godina života i donio je odluku da nikad neće piti.

- Cristiano je vidio što alkohol i droga mogu napraviti ljudima. To je jedna od stvari koje su ga dovele tu gdje je danas. Dinis se alkoholom odveo u rani grob, a to je slomilo Cristiana. Neprestano mu je nudio da mu plati liječenje, ali on je samo nastavljao piti. Imao je samo 52 kad je umro. Cristiano je bio vrlo blizak s ocem. Volio bi da je on još uvijek ovdje i da vidi kakav je igrač postao - rekla je majka Dolores.