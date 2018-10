Ross iz 'Prijatelja': Policijo, kunem se, nisam ja ukrao pivo

Nevjerojatno koliko je nisko Ross pao. Pa čovjek krade pivo po restoranima. Molimo se za njega, napisala je jedna obožavateljica kada se internetom proširila 'vijest' da je David Schwimmer (51) opljačkao trgovinu u Engleskoj.

Glumac, koji je utjelovio Rossa u deset sezona popularnih 'Prijatelja', našalio se da je za vrijeme pljačke bio u SAD-u, a zatim su počele kružiti teorije da David ima zlog brata blizanca.

Foto: Twitter

Nakon što su ga optužili za krađu, Schwimmer je objavio video na društvenoj mreži kako trči s limenkama piva u supermarketu u Americi.

- Policajci, kunem se da nisam bio ja. Kao što vidite, bio sam u New Yorku. Vrijednoj Blackpool policiji želim sreću u istrazi - napisao je glumac.

