Barbara Milenković na TikToku ima više od 2,1 milijun obožavatelja i svi je ondje znaju kao Barbi Afriku. Barbi vole i ljudi iz regije, ali i Amerikanci, Francuzi, Indonežani, a najviše od svega na TikToku voli plesati. Trenutno je zauzeta i pripremama za novi JoomBoos Videostar show, u kojem ekipa traži tiktokerske zvijezde, a ona je jedna od članica žirija.

- Prije par godina sam se i sama prijavila na JoomBoos Videostar, još dok su tražili youtubere, i zato sam sretna što sam sad dio te priče. Baš iz razloga što sam i sama bila u ulozi kandidata ću se truditi uvažiti svačiji trud i biti što objektivnija – otkriva Barbi, koja se prisjetila svojih TikTok početaka.

- Prvi video sam snimila kad sam imala 12 godina. Objavila sam ga na YouTubeu, video se zvao 'Što je u mojoj torbi'. Sjećam se da su ga moji roditelji pogledali i rekli mi da ga obrišem. Još uvijek nisam sigurna je li dobro ili loše što se to odigralo baš tako, ali sam sigurna da se očito sve događa s razlogom. Roditelji su smatrali da sam tada još uvijek premlada, ali kasnije, kad sam ponovno nastavila snimati, pustili su me da slijedim svoje snove. Bila sam zrelija, a oni su mi oduvijek bili podrška. Ubrzo sam sama snimila pjesmu 'Forica', pa smo snimili spot... Sve je to bilo amaterski i nije bilo na razini na kojoj je sad, ali je 'Forica' bila jako važna na mom putu prema uspjehu – prisjeća se.

Iako su joj roditelji bili podrška, mnogi vršnjaci nisu. Bili su okrutni prema njoj, pogotovo jer se prije dosta godina bavila YouTubeom i društvenim mrežama, što tada nitko nije smatrao 'normalnim' poslom.

- Svašta su radili. Neki su puštali moja videa umjesto prezentacija na satu, neki su mi se samo rugali. Sad mi sve to djeluje smiješno, ali tada me jako pogađalo. Bila sam na početku, nisam bila sigurna radim li to što radim dobro, a oni definitivno nisu pomagali. No, dosta su me i ojačali pa sam im iz te perspektive zahvalna.

Mnogi njezini obožavatelji vole reći kako je baš Barbi dovela TikTok na Balkan, a i ona se s tim slaže. Ona je snimala za TikTok dok su se mnogi toj društvenoj mreži smijali, ili im jednostavno nije bila zanimljiva. I priznaje kako, unatoč svim teškim trenucima, ni u jednom nije poželjela odustati.

- Uvijek je bila opcija nastaviti ili odustati. Ja sam birala prvo. Oduvijek uživam u tome što radim i znala sam da je ovo moj put. Ponekad za TikTok snimam cijeli dan pa uopće ne primijetim, skužim tek navečer da je već kasno, a ja sam cijelo vrijeme snimala i plesala. Kad su tu obaveze, onda snimim što više videa u kraćem roku, a sve koreografije koje radim mi dolaze spontano. Neki dan sam snimila koreografiju na pjesmu Kije Kockar i skupila je u tri dana pola milijuna pregleda. Oko 400 fanova je napravilo duet na moj video. I zato znam da se isplati to što radim – kaže.

