Rukometni velikani Džomba i Vori u kombinaciji na televiziji briljiraju kao u igračkim danima

Rukometno ludilo opet je zavladalo Hrvatskom, kad su velika natjecanja, naravno, uz uspjeh, postanemo na otprilike dva tjedna prava rukometna nacija. Često su nam čupali živce, gubili nemoguće, a katkad bismo nemoguće i došli do pobjede. Jedna od njih bila je protiv Mađarske u četvrtfinalu...

Rukometna se prvenstva već nekoliko godina prenose na RTL-u, a uz utakmice tu su i prigodne emisije. Sve u svemu, to izgleda dobro, zabavno, informativno.

Foto: RTL/screenshot

Prije i nakon utakmice su uključenja, razgovori, javljanja, a uz teren su voditelj Marko Vargek i rukometne legende Mirza Džomba i Igor Vori. I ta je kombinacija sjajna. Mirza Džomba pokupio je simpatije još za igračkih dana, ne samo zbog maestralnih igara, njegovih nebeskih skokova, lepršavih golova i izgaranja na terenu.

Igor Vori također je rukometni velikan, gorostas se hrvao na crti s gromadama iz suparničke momčadi, a rijetko smo vidjeli tako maštu u davanju golova, zabijao je leđima okrenut, u skoku, na podu...Sjajan pivot koji je, kad je trebalo za Hrvatsku, igrao i na lijevom krilu.

Uz njih je sad već prekaljeni Marko Vargek, a na ekranu se vidi i njihovo dugogodišnje poznanstvo, opušteni su, nasmiješeni, u svakom slučaju “skrate” one najteže minute prije samog početka utakmice. Uvijek nasmiješeni Džomba prednjači u šalama i pošalicama, a krenuli su i s novom navadom, poljubac u obraz za sreću. Dobro su rukometna prvenstva radili i dosad, uigrana je to već ekipa, no sad su na domaćem terenu, to im je još malo dalo krila, a svoju su šansu fantastično iskoristili.