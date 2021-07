Šest desetljeća nakon što je sovjetski kozmonaut Jurij Gagarin postao prvi čovjek u svemiru, zaradivši Moskvi ključnu pobjedu u hladnom ratu, Rusija je ponovno u svemirskoj utrci s Washingtonom. Jedna od najslavnijih ruskih glumica, 36-godišnja Julija Peresild, odletjet će 5. listopada na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS) s filmskim redateljem Klimom Šipenkom (38). Njihova misija? Snimiti prvi film u orbiti prije Amerikanaca.

Ako se njihov plan ostvari, očekuje se da će Rusi pobijediti zvijezdu "Nemoguće misije" Toma Cruisea i holivudskog redatelja Douga Limana, koji su prvi najavili svoj projekt zajedno s NASA-om i Space X-om, tvrtkom milijardera Elona Muska.

"Zaista želim da budemo ne samo prvi, već i najbolji", rekla je za agenciju France presse Peresild, koja će odletjeti u ruskoj raketi s kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu 5. listopada.

"Izazov" - radni naslov ruskog projekta - najavljen je u rujnu prošle godine, četiri mjeseca nakon najave holivudskog projekta.

No, osim njegovih velikih ambicija, o filmu se malo zna. Ruski mediji otkrili su njegov zaplet, koji su posada i ruska svemirska agencija držali u tajnosti, a bit će riječ o liječnici hitno poslanoj na ISS radi spašavanja kozmonauta. Ni proračun "Izazova" nije objavljen. No nije tajna da je putovanje u svemir skup posao: jedno mjesto na raketi do ISS-a obično stoji desetke milijuna dolara. Pripremajući se za ovu svemirsku utrku 21. stoljeća, Peresild od kraja svibnja prolazi intenzivnu obuku u Centru za obuku kozmonauta Jurija Gagarina nedaleko Moskve.

Skučeni filmski set ISS-a bit će izazovan prostor za rad, posebno za redatelja, a i za one koji trebaju rukovati kamerama, rasvjetom, zvukom i šminkom.

"Morat ćemo u svemiru snimiti ono što na Zemlji nije moguće snimiti", kazala je Peresild.

Naglasila je da za razliku od mnoge druge sovjetske djece koja su odrasla s Gagarinovim podvizima, nikada nije sanjala o odlasku u svemir.

Priznaje da je osjećala "strah" kad je za film izabrana iz skupine od 3000 kandidata.

"Nisam superjunakinja", rekla je za AFP.