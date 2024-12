Ruža i Ilija spavali u odvojenim sobama, njemu se to baš nije svidjelo: 'Tko će više čekati?'

Ilija i Ruža su na romantičnom putovanju u Sarajevu, a on je u 'Ljubav je na selu' otkrio da se posebno pripremio za to. "Došao sam dva dana prije Ruže da upoznam teren gdje je izvesti da sam siguran da se ne daj, bože ne bih osramotio", komentirao je farmer.

Ruža je dobila zasebnu sobu od Ilije što je njemu zasmetalo.

- Nismo u istoj sobi. Ja ne znam čija je to krivica, moja, njena ili od uprave - požalio se.

- Ilija i ja nismo baš toliki prijatelji da dijelimo sobu - komentirala je Ruža.

- Ja bih volio da smo u jednoj sobi - istaknuo je farmer.

Foto: RTL

Otpratio je Ružu do sobe koja se njoj svidjela. Komentirala je da se Ilija nada da će biti zajedno, a on je rekao da ona otežava sve. Isprobao je njezin krevet i pozvao je k sebi, no Ruža je to odbila.

Ruža je komentirala odnos sa svojim muškim prijateljima.

- Sobu mogu dijeliti, ali krevet ne - istaknula je.

Foto: RTL

Ilija se požalio da mu Ruža uvijek govori da pričeka.

- Tko će čekati više? - zapitao se.