Ruža masirala Iliju, a on je sve više naklonjeniji Mirjani: 'Mogu ti reći da joj se klima pozicija...'

Nakon dočeka u 'Ljubav je na selu', stiglo je vrijeme da kandidatkinje obiđu kuću svog farmera, ali i vide gdje će spavati.

Ilija je svoje dame želio očarati gostoprimstvom, a Mirjana je odlučila prepustiti sobu s bračnim krevetom Ruži i Mariji jer su prijateljice.

- Nema tu prijateljstva, boriš se za ono do čega ti je stalo. Meni su one konkurencija - poručila je Marija.

Ilija dao damama kuću, a on će spavati u kamperu

Ipak, farmer ih je iznenadio svojom odlukom.

- Dao sam im cijelu kuću na raspolaganje, a ja ću spavati u kamperu da dam njima slobodu, a i sebi slobodu - rekao je.

Ivica je još uvijek čekao Ilonu, a Amri i Ivani odlučio je pokazati smještaj. A iako je već puno puta kazao da je Ilona ona prava za njega, upravo je nju smjestio u sobu s Ivanom, a Amri dao posebnu sobu.

- To meni govori sljedeće: da on želi da Amra u sobi bude sama, možda da bi joj se uvukao u sobu! - pomislila je Ivana.

Darko sve pripremio za dame

Darko je svoje dame oduševio urednošću i novom posteljinom koju je kupio samo za njih, a iako je odluku gdje će koja spavati želio prepustiti njima, one su razmišljale drukčije:

- Bolje ti, da se ne bismo počupale!

- Ma, Darko je savršen! - komentirala je Brankica, dok je Anamarija bila malo više skeptična:

- Nadam se da ću vidjeti trudi li se tako i inače.

Sitna podbadanja oko spavanja i na Tonijevoj farmi. Farmer je uveo djevojke u sobu s dva odvojena kreveta pa dodao:

- A jedna ostaje sa mnom u mojoj sobi spavati, ali bez pipkanja!

- Ti si rekao da spavaš na kauču, na kauču ima dovoljno mjesta - kazala je Valentina, no ipak odlučila da će ona biti ta koja ide u drugu sobu, što nije najbolje sjelo Antoneli.

- Mislim da će biti dijeljenja kreveta - poručila je.

- Otvorit ću sva četiri oka širom, da vidim gdje Toni spava - otkrila je Vivien.

Kod Ive glavnu riječ vodila Milena

Nakon što je svojim damama otkrio da se posvađao s obitelji, Ivo ih je odveo u poseban apartman gdje će biti smještene, a one su mu pružile podršku.

Glavnu riječ vodila je Milena pa je za Katicu i sebe prva odabrala sobu, a zatim i priznala da se ne bi osjećala ugodno da Ivo uopće spava u ovom apartmanu:

- Treba mi za bliskost i miris muškarca malo vremena, ja na to ne bih pristala. Možeš doći na kavu i da nešto skuhamo.

Željkove dame bile su oduševljene različitim biljkama i predmetima koje je sam izradio, ali i 'vojničkom' urednošću. Vesna je odmah odlučila da će ona spavati sama.

- Gdje je moja soba? To je tajna, sve po zaslugama - zezao je Željko svoje cure, a Vesna je poručila da ako nešto odlučiš pronaći, ništa nije problem.

Odabranice najstarijeg farmera Zlatka same su se podijelile za sobe, a najvažnije im je bilo da im njihov farmer svako jutro kuha kavu. Zlatko je svoje dame podbo s nekoliko škakljivih šala, a one su mu to pomalo zamjerile.

- Jako puno priča o seksu, a tko zna je li tako jak kao što priča - kazala je Antonija.

Toni upoznao cure s obitelji

U Ceriću, Toni je poslužio ručak i obavijestio cure da će odmah upoznati njegovu mamu i sestru:

- Odmah da procijenimo koja je najbolja za mene. Volio bih čuti njihovo mišljenje!

Tonijeva sestra preuzela je glavnu riječ pa odlučila ispitati cure sva bitna pitanja, pa čak i imaju li kakvu taktiku za osvajanje njezina brata, a one su bile prilično sramežljive.

- Ja sam tip više koji bi volio, ako bih živjela s njim, da budemo sami. Možemo biti dobri, ali bolje da vi imate svoj mir, a mi svoj, a ne da smo stalno tu da si dišemo za vratom - kazala je Valentina.

- Mislim da bi moglo doći između njih tri do nekih konflikata, ovisi sad koja će biti glasnija i pametnija pa njega pridobiti na svoju stranu - zaključila je Tonijeva sestra nakon upoznavanja.

Nakon što su se smjestile, Ilija i dame preselili su se u dvorište, a Ruža se bacila na masiranje svog farmera, a posjetom ih je iznenadila i voditeljica Anita Martinović kako bi ispitala prve dojmove.

- Mogu ti reći, što se tiče Ruže, da joj se klima pozicija - iznenadio je Ilija izjavom, a svoju naklonost sve je više pokazivao Mirjani.

Ivo je za kraj dana svojim damama priopćio još jednu novost. Naime, nedavno se zaposlio te ne može dobiti slobodne dane pa neće moći s njima provoditi onoliko vremena koliko je želio, no potrudit će se da im bude lijepo. Najtužnija zbog toga bila je Tamara:

- Malo je bilo iznenađenje. Bez uvrede, nadala sam se da ćemo biti cijelo vrijeme zajedno. Svako jutro da će nam donositi doručak.

- Znam da ću im faliti, ali moram uskladiti posao i druženje - poručio je farmer, a Milena se odmah ponudila da će mu ispeglati košulje.

