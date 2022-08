S 13 godina postao je član ulične bande, pobijedio je rak prostate a za dvije je uloge dobio Oscara

Glumac, režiser i producent Robert De Niro ima zavidnu karijeru, a potječe iz umjetničke obitelji. Majka Virginia Admiral bila je slikarica, a otac Robert slikar, kipar i pjesnik. Njegovi roditelji rastali su se kad je imao samo dvije godine jer je otac navodno shvatio da je homoseksualac.

Legendarni glumac rođen je 17. kolovoza 1943. u New Yorku, a njegova prva uloga bila je ona plašljivog lava u školskoj predstavi Čarobnjak iz Oza. Napustio je privatnu školu i s 13 godina postao je član ulične bande. To se njegovima nije svidjelo pa su zahladili odnose. De Niro je višestruki dobitnik Oscara. Itekako je poznato ime u Hollywoodu, a o njegovim ulogama uči se i u školama. Danas slavi 79. rođendan.

Prvu zaradu od glume dobio je nastupajući u predstavi Medvjed A. P. Čehova, kada je imao 16 godina. S Martinom Scorseseom počinje surađivati 1973. godine. Zbog filma Taksist, De Niro je čak izvadio i službenu taksi dozvolu i neko vrijeme proveo taksirajući po New Yorku. Između ostalog za potrebe filma New York, New York naučio je i svirati saksofon. Zbog uloge boksača Jakea LaMotte u filmu Razjareni bik, Robert De Niro trenirao je sa čovjekom kojeg je glumio, sudjelovao u tri amaterske boksačke borbe i udebljao se 30 kilograma za četiri mjeseca. Za tu je ulogu dobio svoj drugi Oscar.

Ženio se dva puta, a ima šestero djece s tri žene. Prva supruga bila mu je Diahnne Abbott (77), s kojom se skrasio 1976. i dobio sina Raphaela (45), a usvojio je i njezinu kćer iz prvog braka Drenu (50). Ljubav je pukla 1988., a De Niro je iz veze sa supermodelom Toukie Smith (69) dobio sinove blizance Aarona (26) i Juliana Henryja (26). Srce mu je zatim ukrala Grace Hightower (67), s kojom je 1998. dobio sina Elliotta (24), godinu dana nakon vjenčanja. U braku su još dobili i kćer Helen Grace (10), a razišli su se 20 godina kasnije.

Rak prostate dijagnosticiran mu je 2003., a kolege i prijatelji slali su mu brojne poruke podrške. Liječio se i vratio radu pa snimio još nekoliko filmova.

Njegovo ime javno je navedeno u istrazi o lancu prostitucije u Parizu i to je jedna od najbizarnijih stvari u njegovom životu. Britanska pornoglumica Charmaine Sinclair o aferi s glumcem pričala je novinarima. Glumac nije porekao da je spavao s prsatom Charmaine. Rekao je štoviše, da su se seksali dosta često, ali da joj nikad nije plaćao seks.

- Bio je jako pažljiv i nježan. Sa mnom je vodio ljubav, to nije bio samo seks. Nakon njega, uvijek sam bila zadovoljena. Znam da nikad više neću upoznati takvog muškarca - ispričala je Charmaine te dodala da se s De Nirom viđala čak pet godina.

De Niro se urotio protiv Francuske jer su ga fotografi uslikali kako izlazi iz ureda tužitelja. Tada je za Le Monde rekao kako se više nikad neće vratiti u Francusku, ali i da će svim svojim prijateljima sugerirati da ne dolaze. 'Ohladio se' do 2011. pa je tako došao na filmski festival u Cannesu.

