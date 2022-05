S.A.R.S. ponovno stiže pred zagrebačku publiku: Zagreb je oduvijek imao ljubavi za bend

S.A.R.S., popularni bend iz Beograda, ponovno stiže pred zagrebačku publiku. Na velikoj pozornici Hala Parka 3. lipnja održat će koncert za sve obožavatelje.

Na koncertu je zagarantiran ples, a bend će izvesti i kultne singlova poput "Lutka", "Buđav lebac", "Perspektiva", "Klinka", "Rakija" te mnogih drugih, u svojoj specifičnoj mješavini rocka, rapa, reggaea, sevdaha i bluesa.

Zagreb je oduvijek imao ljubavi za S.A.R.S., a bend dobro zna kako začiniti toplu proljetnu večer na open air koncertu. Ulaznice se mogu kupiti na stranici Entrio.

Podsjećamo, najveći koncert grupe S.A.R.S. do sada je bio u koncertnoj dvorani Dom sportova, a frontmen benda Žarko Kovačević Žare prošle godine je pohvalio Zagreb.

- U Zagrebu se uvijek osjećam ugodno i lijepo, a na koncertima pogotovo - poručio je.

Glazbenicima je to bio nesvakidašnji osjećaj jer su na tonskoj probi shvatili da je njihov koncert rasprodan i to u velikoj dvorani nakon svih problema s kojima su se u to vrijeme morali suočiti.

- Bio je fantastičan osjećaj i mogli smo konačno zasvirati pred 8000 ljudi - dodao je.

