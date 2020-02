Sa Šabanom je provela zadnje sate, zatim šutila godinu dana

Popularni pjevač narodne glazbe Šaban Šaulić poginuo je u 68. godini u prometnoj nesreći, koja se dogodila 17. veljače 2019. u ranim jutarnjim satima u Njemačkoj. Zadobio je teške tjelesne ozljede, nakon čega su ga prebacili u bolnicu, gdje je preminuo.

Posljednje sate s kraljem narodne glazbe na nastupu je provela mlada pjevačica Tea Tairović (23), a pukim slučajem i sama nije bila u vozilu. Iako je surađivala sa Šabanom i bili su bliski, na njegov sprovod nije došla, a posljednjih godinu dana nije željela komentirati cijelu situaciju.

Ipak, srpski Kurir donosi intervju s Tairović u kojem pjevačica govori o tome kakve je posljedice njegova smrt imala na njezin život te mnoge neugodne situacije koje su joj se nakon toga dogodile.

- Meni je bilo čast i zadovoljstvo snimati i nastupati s takvom legendom, Ali su mi smetale opaske pojedinih medija koji su me napadali, jednostavno su me razapinjali na sve strane.

Zvali su me nakon toga Šabanovi suradnici i pričali mi kako ja želim reklamu na osnovu njegove smrti. To je užasno, to je ispod svakog nivoa - ispričala je Tea, koja se posobno okomila na Šabanovog kuma Bobija, za kojeg tvrdi da je pokrenuo ružne i neistinite glasine o njoj.

Tairović nije prisustvovala Šabanovom sprovodu, a pojasnila je kako je tako odlučila jer s njegovom obitelji nije imala kontakt i nije ih poznavala. Tvrdi kako joj je to što je posljednja zapjevala s preminulim pjevačem, uz njezin izgled, više naštetilo u karijeri nego li je od toga imala koristi.

- Gledaju me kao seksualni objekt, kao nekoga ko je isključivo atraktivan i ništa više osim toga. Meni treba duplo više vremena da dokažem svoju kvalitetu. Voljela bih da ne gledaju moje grudi i silikone nego slušaju moju glazbu - zaključila je Tea.

