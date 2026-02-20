Sa samo 17 godina postala je globalna senzacija, a evo tko je pjevačica koja ruši sve rekorde

Samo nekoliko godina bilo je dovoljno da se ime Olivia Rodrigo iz tinejdžerskih Disney krugova uzdigne do samog vrha svjetske glazbene scene. Rođena 20. veljače 2003. u Murrieti u Kaliforniji, odrasla u Temeculi, Olivia je od malih nogu pokazivala da je predodređena za pozornicu. Iako priznaje da se kao djevojčica borila s osjećajem pripadnosti, danas otvoreno govori o identitetu i želi biti uzor mladim djevojkama koje se suočavaju s nesigurnostima.

Glumu je počela učiti već sa šest godina, a roditelji su je redovito vozili čak 150 kilometara do Los Angelesa na audicije. Upornost se isplatila, a s 10 godina dobila je glavnu ulogu u filmu "An American Girl: Grace Stirs Up Success". Pravi proboj dogodio joj se serijom "Bizaardvark", a potom i hit-projektom "High School Musical: The Musical: The Series", gdje je glumila Nini Salazar-Roberts. Upravo je ondje izvela baladu "All I Want", koja je završila na Billboardovoj ljestvici i pokazala da je pred publikom puno više od glumice.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Imala je samo 17 godina kada je 2021. objavila pjesmu "Drivers License" te je preko noći postala globalna senzacija. Balada o prekidu zasjela je na prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice, a društvene mreže preplavile su reakcije njezinih obožavatelja. Mnogi su nagađali da je pjesma inspirirana prekidom s kolegom Joshuom Bassettom, no Rodrigo nikada nije službeno potvrdila detalje.

Debitantski album "Sour" donio je hitove poput "Deja Vu" i "Good 4 U", a Olivia je kući odnijela tri nagrade Grammy. Kritika i publika složili su se – rodila se nova pop ikona. Godine 2023. Rodrigo je nakon toga objavila singl "Vampire", koji je ponovno debitirao na prvom mjestu, a album "GUTS" nadmašio je uspjeh njezina prvijenca.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Ovaj album obuhvaća odrastanje i otkrivanje samoga sebe - komentirala je Rodrigo za Rolling Stone. Nastupala je na najvećim svjetskim festivalima te svakim novim singlom oduševi vojsku svojih obožavatelja.

Mlada pjevačica iza sebe ima nekoliko veza s poznatim frajerima. Ljubila je Ethana Wackera s kojim je radila na seriji "Bizaardvark", a nakon prekida se spetljala s Joshuom Bassettom. Povezivali su je s producentom Adamom Fazeom 2021. i godinu kasnije s DJ-em Zackom Biom. Britanskoga glumca Louisa Partridgea ljubila je od 2023., a par je prekinuo krajem prošle godine.