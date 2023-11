Sa suprugom ne živi zajedno već sedam godina, ali Jada Smith kaže: Bit ćemo zajedno zauvijek

Jada Pinkett Smith (52) nedavno je javno priznala kako ona i suprug, Will Smith (55) ne žive zajedno već sedam godina. Mnoge detalje o njihovom odnosu i braku otkrila je u svojoj novoj knjizi 'Worthy', a sada je opet šokirala fanove.

Gostovala je ovog tjedna u showu kolegice Drew Barrymore, a razgovor se ticao upravo njenih spomenutih memoara. Kada ju je voditeljica upitala osjeća li kako se objavom knjige odvojila od supruga ili će se 'zadržati u njegovoj sjeni', Jada je isprva utihnula, pa ju je Drew pitala zvuči li to kao da ostaju zajedno?.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

- Ostajemo zajedno, zauvijek. Pokušala sam, pokušali smo - priznala je Jada, kako navodi The Independent.

Uslijedio je iznenađen pogled holivudske glumice i voditeljice popularne emisije.

Nakon toga je Jada pojasnila kako je u njenom braku s Willom malo što teklo po planu.

- Morala sam ga naučiti voljeti izvan titule ‘muža‘ i svih romantičnih očekivanja koja dolaze s tim. Morala sam naučiti voljeti ga onakvog kakav jest. Uključujući i njegovu svjetlu i tamnu stranu - priznala je.

Neočekivano otkriće zasjenilo je razgovor o knjizi u kojoj je Jada priznala da su Will i ona na lanjsku dodjelu Oscara 2022., upamćenu po šamaru kojeg je Will ‘uputio‘ Chrisu Rocku, došli svatko iz svog doma.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

- Živjeli smo odvojene živote, bili smo tamo kao obitelj, ne kao muž i žena, ali kad sam čula kako me on usred tog kaosa na dodjeli oslovljava kao svoju ‘ženu‘, osvijestila sam da sam to zapravo ja - napisala je Jada.

- Oboje smo zapeli u fantazijama o tome što bi ovaj drugi trebao biti - rekla je o svom braku Jada prošlog mjeseca, pričajući o knjizi.

Tada je priznala i to kako Will i ona od prosinca 1997., kada su se vjenčali, do danas pokušavaju shvatiti kako bi njihov brak trebao izgledati.

- Doživjela sam prevaru i to mi je uistinu slomilo srce, ali i sama sam varala nekoga do koga mi je bilo stalo. Moram vam reći: teže mi je bilo preboljeti to što sam ja napravila nego činjenicu da je to netko napravio meni. Naučila sam da moram oprostiti nevjeru jer to zapravo nema veze sa mnom - rekla je Jada pred televizijskim kamerama.