Šabanov sin odbio je maćehinu ponudu: 'Želim što mi pripada'

Vrijedne nekretnine, automobili, brodovi, umjetničke slike, tantijemi... Imovina poznatih i slavnih često je iznimno vrijedna, a isto tako često smo svjedoci i nemogućnosti dogovora o podjeli te imovine, odnosno nasljedstva, pa onda slijede mučne optužbe, dugogodišnji procesi, svađe i prepucavanja. Već iscrpljeni od te borbe ne prezaju ni pred čime, u javnost izlazi prljavi veš, a nije rijetkost ni kad se odjednom počnu javljati rodbina i obitelj za koju prije nisu ni čuli. U ovom serijalu donosimo neke od priča samih aktera. Ispričali su nam svoja iskustva procesa koji su u tijeku već godinama, a pomaka gotovo da i nema. Situacije u kojima se ponekad nalaze zaista postaju bizarne, a optužbe sulude.

Još 1981., kad su novinari posjetili Šabana Šaulića i njegovu suprugu u obiteljskoj vili na Labudovu brdu na jugu Beograda, jedno od pitanja bilo je: “Je li istina da ste zaradili dosad 200,000.000 dinara?”. Taj iznos bio bi danas ekvivalent iznosu od oko 15,000.000 dolara, a pitanje nije bilo nimalo čudno jer su već tad Šaban i njegova supruga Gordana živjeli u raskošnoj kući te imali kućnu pomoćnicu i guvernantu, koja je pazila na njihove dvije tad malodobne kćeri, a sin Mihajlo još se tad nije bio ni rodio. Nije skrivao bogatstvo. Na novinarsku provokaciju o svom bogatstvu odgovorio je iskreno:

Foto: Privatni albumI

- Možda je tako kao što vi kažete. Tko će ga znati? Pare dolaze i odlaze. Milijuni su relativna stvar. Imam veliku familiju, moram im pomagati, da to ne radim, bio bih najgori na svijetu. Ali morate shvatiti, mene ne plaćaju iz državnog budžeta. Ja zarađujem od vlastita rada. Ima nas na tržištu na tisuće, a najbolji i najtraženiji zarađuje najviše.

Dakle, već prije 40 godina Šaulić, koji je počeo karijeru 1969. kao 18-godišnjak, imao je 50-ak zlatnih ploča, a pjesma “Dođi da ostarimo zajedno” prodana je u samo nekoliko godina u više od pola milijuna primjeraka, i još 300.000 tad vrlo popularnih kaseta. Šaulić je ostao jedna od najvećih glazbenih zvijezda bivše države, punio je dvorane od Makedonije do Njemačke i Amerike, sve do tragične pogibije u automobilskoj nesreći 17. veljače 2019. Vraćajući se s koncerta, na autocesti između Bielefelda i Dortmunda na automobil u kojem su bili Šaulić, njegov klavijaturist, 43-godišnji Mirsad Kerić, te Šabanov kum i vozač Slobodan Stojadinović, naletio je 34-godišnji turski vozač pod utjecajem alkohola i bez vozačke dozvole.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Kerić i Šaulić preminuli su od ozljeda, a Stojadinović je prošao s teškim ozljedama. Za Šaulićem nisu samo tugovali njegova supruga Gordana te kćeri Ilda i Sanela i sin Mihajlo nego i milijunska publika iz svih republika bivše Jugoslavije. Pokopali su ga u Aleji zaslužnih građana na groblju u Novom Beogradu, a sprovod su pratili svi mediji i portali. No isti ti mediji samo nekoliko tjedana kasnije otkrili su najstrože čuvane obiteljske tajne. Najprije se doznalo da obitelj želi podignuti tužbu protiv Alsina Leventa, vozača koji je skrivio prometnu nesreću, ali su morali riješiti niz birokratskih problema.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Šaban je imao u Njemačkoj i mirovinu od 2000 eura, koju je trebala naslijediti Gordana, koja je bila i Šabanova menadžerica te pazila na financije. Bila je s njim od 16. godine. Ali onda se doznalo da dvije kćeri i sin Mihajlo nisu jedina Šabanova djeca. Najprije se javio Robert Omaljev - pjevačev sin iz izvanbračne veze. U kolovozu prošle godine podnio je zahtjev sudu da i njega uvrste u ostavinsku raspravu. Obitelj tad nije htjela ništa komentirati, ali se oglasio Šabanov brat Hasan Dudić.

- Roberta volim, on je sin moga pokojnog brata, ali nema moju podršku u tome što radi. Pouzdano znam da ovo nije njegova ideja nego ga je njegova sestra po majci nagovorila da traži nasljedstvo. Nije mi jasno zašto je pristao na to, a pričao je da ništa neće tražiti. Što će dobiti od ovoga? Ne samo da ga neću podržati nego ću zaštititi Šabanovu djecu Sanelu, Ildu i Mihajla. Neću dopustiti da im Robertova sestra i obitelj otmu ono što im pripada - rekao je Dudić i dodao da je Šaban sagradio Robertu kuću, ali u njoj sad živi Robertova sestra po majci i ona je pohlepna.

Foto: Dnevni avaz

Šaulić je Roberta dobio kad je imao 18 godina te je za njega plaćao alimentaciju dok nije postao punoljetan. Srpski mediji pisali su kako danas 51-godišnji Robert živi u neimaštini. Nije prošlo ni nekoliko tjedana, a doznalo se da Šaulić ima još jednog sina - 37-godišnjeg Marka Jovanovića, koji živi u Detroitu, u SAD-u, i koji je također pravni nasljednik dijela Šabanove imovine. Robert je i sam rekao da je čuo za tog brata u Americi, ali ne zna išta o njemu niti ga poznaje:

Foto: DAMIR DERVIŠAGIĆ/KURIR

- Je, čuo sam da imam brata u Americi. Ako se ispostavi da je stvarno Šabanov sin, ja ću ga rado ovdje ugostiti. I ja sam izvanbračno dijete, znam kako je to kad si odbačen - rekao je tad Robert za srpski Telegraf.

Foto: Dnevni avaz

Prema nekim medijima, Marko se nije prije javljao jer mu je očuh situiran čovjek, a i Marko je IT stručnjak i odlično zarađuje. Čovjek koji ga poznaje također je iz Srbije, pa mu je Marko priznao da je Šabanov izvanbračni sin. Šabanovi izvanbračni sinovi počeli su se javljati nakon što su mediji počeli kalkulirati da postoji tajni Šabanov račun u Njemačkoj na koji je pohranio 2,000.000 eura, koji su trebali ostati njegovoj supruzi za crne dane, a sakupio ih je od napojnica s romskih svadbi u inozemstvu. Ali Goca i njezina djeca odgovorili su medijima na njihove upite:

- Neka nas svi puste na miru. Nema veze s istinom.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Potvrdio je to i Šabanov menadžer, koji kaže da je sav novac od nastupa uvijek išao Gordani na račun njezine tvrtke jer pjevač nije želio voditi brigu o novcu. Prvo što je Goca, kako je Šaban zvao svoju suprugu, dobila nakon njegove smrti je mirovina od 3600 eura mjesečno jer je Šaban u Austriji desetljećima uplaćivao poreze i doprinose, pa je stekao pravo na austrijsku mirovinu. No tu je bila i udobna vila u elitnom dijelu Beograda - na Dedinju, kamo su se Šaban i obitelj preselili tijekom 90-ih. Ona će kasnije postati predmet spora između sina Roberta te Goce i njezine djece.

Foto: Screenshot/youtube

Prije nekoliko dana Robert se opet oglasio i najavio borbu za svoja zakonska nasljedna prava. Rekao je to nakon što je saznao da se Šabanova supruga iselila iz obiteljske kuće i iznajmila je konzultantu arapske tvrtke, a ona se preselila na drugu adresu. Razlog selidbe su navodni Gocini dugovi, a riječ je o 200-tinjak tisuća eura koje je uzela kao predujam za koncerte koje Šaban, nažalost, nikad nije održao. Stoga se očekivalo da ona proda vilu, kako je tvrdio jedan izvor:

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Gordana je zbog velikih dugova u koje je upala nakon Šabanove smrti objavila prodaju vile za sedam milijuna kuna. Ona je, dok je Šaban još bio živ, uzimala novac unaprijed za njegove nastupe, a taj je novac potrošen. Jedino rješenje za dugove je prodaja luksuzne vile, ali su nastali problemi kad se Robert počeo protiviti. On se kao ravnopravni nasljednik pojavio na raspravi o nasljedstvu, gdje je zahtijevao svoj dio. Zbog toga je Goca nakon ostavinske rasprave najprije ponudila Robertu da odustane od potraživanja, a ona mu je obećala isplatiti njegov dio u cjelini. On je to odbio i rekao da se neće složiti da se kuća proda sve dok se imovina ne podijeli.

Foto: Dnevni avaz

- Ja ću uzeti ono što mi pripada. Zašto ne bih uzeo? Ja sam ravnopravan s ostalom Šabanovom djecom i neću odustati od nasljedstva - rekao je Robert.

Srpski mediji pisali su da Gordana ne može živjeti sama u velikoj kući jer je sve podsjeća na supruga, a svaki kutak tjera joj suze na oči. Cijena mjesečnog najma iznosi oko 37.000 kuna.

Foto: Privatni albumI

- Kuća je velika i na dobroj lokaciji. Ograđena je i ima privatnost. Pravi raj za ljubitelje luksuznih nekretnina. Baš zbog toga Gordani nije bilo potrebno mnogo vremena da pronađe zainteresirane. Javljali su se biznismeni, diplomati, ali najbolju ponudu dobila je iz ambasade. Upoznala je konzultanta i njegovu obitelj i shvatila da su oni idealni za njezin dom - zaključio je izvor blizak Šaulićima.

No podjela imovine još nije završila.

