- Na svu sre\u0107u, imam pametno i za svoje godine zapanjuju\u0107e zrelo dijete. Svakome tko se javi na telefon je govorila kako \u0107e\u00a0dobiti bracu ili seku. Ovo je prihvatila kao neizbje\u017eno. Ona je ina\u010de takva. Kada je tata poginuo, govorili smo joj kako je on na putu, poku\u0161avaju\u0107i je na taj na\u010din po\u0161tedjeti. Nismo znali kako joj re\u0107i\u00a0istinu, a da ona to razumije i prihvati. I onda je jednom prilikom, kada smo joj dali taj odgovor rekla: 'Moj djed\u00a0nije na putu, on je sa an\u0111elima'. Bili smo \u0161okirani, ali smo shvatili da od nje ne treba kriti previ\u0161e stvari - ispri\u010dala je.

Podsjetimo, pjeva\u010d \u0160aban \u0160auli\u0107 preminuo je u velja\u010di 2019. u prometnoj nesre\u0107i u Njema\u010dkoj.\u00a0