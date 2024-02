Sabina Glasovac gotovo postala Miss Hrvatske: 'Imala sam malo pognuto držanje i čudan hod...'

Saborska zastupnica i potpredsjednica SDP-a, Sabina Glasovac (45), bila je gošća talk showa Večernjeg lista tijekom kojeg je pričala o svom manekenskom iskustvu.

- Imala sam malo pognuto držanje i onako malo čudno sam hodala. Pošto sam živjela u Našicama i tamo sam išla u školu, upisala sam se u Osijeku u jednu modnu agenciju, zvala se Imagination i pokojna gospođa Turalija je to vodila. Imperativno sam išla ondje kako bih naučila hodati i držanje - ispričala je Sabina za Večernji.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ispala u polufinalu

Prisjetila se i svog iskustva na izboru za Miss Hrvatske 1996. godine.

- Jedan dan kad smo došli na kraj tečaja, došli su gospođa Tihana Harapin i Saša Zalepugin u tu našu agenciju i mi ćemo sad tu imati neki casting. I tako sam ja završila na tom prvom, mislim da je to bilo Miss Vinkovaca. Nakon toga, s obzirom na to da sam tu bila izabrana, išla sam dalje na tu višu razinu, Miss Slavonije i Baranje. I tamo se bila izabrana među prve četiri i sad idete u Umag, to je polufinale i tamo sam ispala - rekla je.

Danas se modelingom ne bavi profesionalno, već samo jednom do dva puta godišnje nosi humanitarnu modnu reviju za žene koje boluju od raka dojke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Politički aktivna od studentskih dana

Glasovac je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru gdje je završila za profesoricu njemačkog i engleskog jezika i književnosti, a kasnije se zaposlila u zadarskoj gimnaziji Franje Petrića.

- Danas imam 45 godina, a u politici sam pola svog života. Politički društveno sam se angažirala za vrijeme studija, studirala engleski i njemački jezik i književnost u Zadru. Tu na fakultetu sam upoznala jednog kolegu i prijatelja koji je bio angažiran u Forumu mladih SDP-a i tako je to nekako krenulo - prisjetila se za Večernji i dodala da voli zapjevati s kolegom Rankom Ostojićem.

