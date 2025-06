Sad je službeno gospođa Bezos: Lauren Sanchez inspiraciju za vjenčanicu našla u Sophiji Loren

Sada je i službeno postala gospođa Bezos! Lauren Sanchez Bezos ima novi Instagram profil sa samo jednom objavom i to onom s vjenčanja s milijarderom i osnivačem Amazona Jeffom Bezosom. Par se vjenčao na otoku San Giorgio Maggiore u Veneciji, a mladenka je zasjala u dugoj, čipkastoj haljini talijanskog modnog dua Dolce & Gabbana. Elegantna haljina dugih rukava s korzetom proteže se u dugu suknju sirena kroja s dugim čipkanim šlepom.

Inspiraciju za haljinu Lauren je pronašla u vjenčanici od čipke visokog ovratnika koju je Sophia Loren nosila 1958. u filmu 'Houseboat', otkrila je za Vogue.

- Prvo sam željela jednostavnu, seksi i modernu haljinu, a onda sam shvatila da želim nešto što priziva određeni trenutak i odražava gdje se sada nalazim u životu. Danas sam druga osoba nego prije pet godina - dodala je Sánchez.

Foto: United Archives / kpa Publicity Stills

- Pregledavala sam fotografije mladenki iz 1950-ih. Htjela sam se osvrnuti na prošlost, i kad sam vidjela Sophiju Loren, njezine ruke su bile u molitvenom položaju, a nosila je čipku visoko zatvorenu do vrata, pomislila sam: ‘To je to. To je ta haljina' - otkrila je novopečena gospođa Bezos i dodala kako vjeruje da su mnogi od nje očekivali nešto seksi, umjesto da bude zakopčana do grla.

Mladoženja je, pak, nosio klasični crni smoking s potpisom brenda Dolce & Gabbana.

Za svadbenu večeru presvući će se u drugu korzetiranu haljinu, ovoga puta inspiriranu filmom 'Gilda' s Ritom Hayworth, piše Vogue. A odjenut će i treću kombinaciju - koktel-haljinu Oscara de la Rente, ukrašenu s oko 549 metara ručno prišivenih lančića i 175.000 kristala.