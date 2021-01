Autoritete je uvijek volio podbadati i preispitivati, a satira mu je dio svakodnevice.\u00a0

- Mlade danas pla\u0161e kao da smo u komunizmu. Ja sam s maskom od jednog plakata na Tu\u0111mana nastupao jo\u0161 90-ih, tako da su lik i djelo prisutni ve\u0107 dulje vrijeme. \u0160tujem njegovu antifa\u0161isti\u010dku ostav\u0161tinu, ali nisam nikad glasao za njega.\u00a0Ako se vani mogu sprdati s engleskom kraljicom ili ameri\u010dkim predsjednikom mislim da nema nikakve potrebe ni ovdje od toga raditi dramu. Satira i sloboda su va\u017eni, a ba\u0161 u dana\u0161nje vrijeme cenzura je \u010desto jaka - tvrdi glazbenik.

Njegova 'fascinacija' predsjednicima nije stala na Tu\u0111manu. Malo tko ne zna\u00a0njegov veliki hit 'Party za ekipu', u kojoj je glavni protagonist bio Stipe Mesi\u0107, a dobili su kod \u0160aje svojih pet minuta u pjesmama i Kolinda Grabar Kitarovi\u0107 te\u00a0Ivo Josipovi\u0107. \u010ceka li se Zoran Milanovi\u0107?\u00a0

- Predsjednici su vrh piramide, a nitko ne bi trebao biti po\u0161te\u0111en zafrkancije. Mi smo u nekoj fazi mr\u017enje, vrlo izra\u017eenoj. Kao da se vra\u0107amo unatrag, umjesto da idemo naprijed. Ja najvi\u0161e volim provocirati, voziti na rubu i mislim da 90% ljudi to ipak simpatizira, a mali dio \u0107e se naljutiti.\u00a0Svi koji me poznaju, znaju da to ne radim iz mr\u017enje nego zato \u0161to\u00a0mi je humor va\u017ean - poja\u0161njava.\u00a0

U tom duhu, zanimalo nas je osje\u0107a li se \u0160ajeta sigurnije, ovako skriven iza osmijeha prvog predsjednika.

- Moram u ponedjeljak na opatijsku tr\u017enicu u gu\u017evu pa \u0107u javiti impresije. Vjerujem da su moj pogled i Franjin osmijeh ipak sigurna formula za jednu zadovoljavaju\u0107u\u00a0socijalnu distancu - zaklju\u010dio je.\u00a0



